تعديل موعد الرحلة البحرية بين جازان وفرسان

أعلنت وزارة النقل تعديل موعد رحلة عبّارة الركاب التي تغادر من جازان الى فرسان، بدءاً من يوم غدٍ الأحد 19 رجب 1438هـ، حيث ستبحر عند الساعة السادسة صباحاً بدلاً من الساعة السابعة صباحاً، بناء على طلب مواطني المنطقة، وتوجيه أمير منطقة جازان، الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.

وأكدت الوزارة في إعلانها حرصها على تذليل المعوقات التي تواجه المعلمين والموظفين الذين يقطنون خارج فرسان، ويعملون على الجزيرة، وبما يضمن لهم الوصول إلى موقع عملهم في الوقت المحدد.

وتعمل الإدارة العامة للطرق بمنطقة جازان مع شركائها من الإدارات الحكومية ضمن منظومة المتابعة والإشراف على العبّارات على التأكد من إبحار العبّارة في الوقت المناسب للمستفيدين من مواطني المنطقة، والمحدد لها، سواءً من ميناء جازان أو من ميناء فرسان.

من جانبه أفاد مدير إدارة الطرق بالمنطقة المهندس محمد الحازمي أن الثلاثة أشهر الماضية شهدت إبحار أكثر من 240 رحلة بين فرسان وجازان، نقل خلالها 157,998 راكباً، و21,717 مركبة.

يذكر أن عدد الرحلات الشهرية بين جازان وفرسان تصل إلى 65 رحلة، وتزاد إلى 75 رحلة حسب الحاجة، لاسيما بمواسم الإجازات الموسمية.