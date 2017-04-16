عبدالرحمن الواصل
ظَنَنَّاه مَحْضَ خَيَالٍ لَدَى غَيْرِنَـا فَعَايَشْنَاه وَاقِعاً وَطَنِيَّا
إنَّ الرؤية 2030 الهادفة لتنويع مصادر الدخل للوطن قد أخذت باعتبارها معالجة البطالة من خلال ذلك، وهذا يعني أنَّها قد أنجزتْ دراساتٍ عن سوق العمل في الوطن فتعرَّفتْ على احتياجات التنمية الوطنيَّة ..
ظننَّنا آنذاك ما تناقلته مجالسُنا في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين من قصصٍ وأخبارٍ عن مؤهِّلات عليا لوافدين يعملون في بلادنا بأعمالٍ عاديَّة جدّاً كمعدِّ الفلافل وهو المؤهَّل بماجستير إدارة أعمال، وكسائق سيَّارة الأجرة المؤهَّل بدرجة الدكتوراة، وكراعي الإبل وهو الصيدليُّ تأهيلاً، فأولئك لو وجدوا في بلاهم ما يعملون به بمؤهِّلاتهم أو بأعمالٍ أفضل ممَّا عملوا بها في بلادنا ما وفدوا إليها، ولا شكَّ في أنَّ آلاف المؤهَّلين بمؤهِّلات عليا يعملون في بلدانهم بمثل أعمال وافدين منهم في بلادنا، قصص وأخبار ظننّاها محضَ خيالٍ أو أنَّها تحسبُ من الحالات الشَّاذة وقوعاً، إلَّا أنَّنا في العقدين الأولين من القرن الواحد والعشرين رأيناها في مجتمعاتنا واقعاً معيشاً ونعايشها أمثلةً عديدة لسعوديِّين وسعوديَّات مؤهَّلين بمؤهِّلات عليا وجامعيَّة رغم وجود مئات الآلاف من الوافدين ممَّن يعملون في بلادنا بما يفترض أنَّ المواطنين المؤهَّلين بمثل مؤهِّلاتهم يعملون بوظائفهم.
فممَّا نراه ونعايشه في بلادنا لمواطنين ومواطنات مؤهَّلين بمؤهِّلات عليا وجامعيَّة بتخصُّصات نادرة إمَّا أنَّهم عاطلون عن العمل ولسنواتٍ بعد تخرُّجهم، أو أنَّهم يعملون بغير تخصُّصاتهم بأعمالٍ عاديَّة جدّاً لا تتطلبُّ مؤهِّلاتهم وخبراتهم، ولأولئك أمثلة كثيرة جدّاً سأشير لمثالين منها فقط، فالمثال الأوَّل لطبيب أسنان سعوديّ يعمل بائعاً في محلِّ جوَّالات، ولطبيب آخر يعمل كدَّاداً على سيَّارته، والحاجة إليهما في مستشفياتنا ومراكزنا الصحيَّة الحكوميَّة ماسَّة، فمعظم عيادات الأسنان فيها يشغلها وافدون، فالمتقدِّمون من أطبَّاء الأسنان عام 1437هـ بلغ عددهم 722 طبياً وطبيبة خريجي جامعات حكوميَّة وأهليَّة ومن برنامج الابتعاث ولديهم رخص مزاولة المهنة، فلماذا أوقفت وزارةُ الخدمة المدنيَّة نظام الإحلال بإنهاء عقد الطبيب الوافد وتعيين طبيب سعوديٍّ برقمه الوظيفيِّ؟!!.
ويسيطر على القطاع الصِّحِّيِّ الخاص أطبَّاء الأسنان الوافدون، فلا رغبة بتوظيف أطبَّاء الأسنان السعوديِّين؛ لذا يشترط عليهم شروطاً تعجيزيَّة كخبرة سنتين فأكثر، وفيما يعمل الأطبَّاء الوافدون برواتب شهريَّة وبنسبٍ من دخول عياداتهم، فالأطبَّاء السعوديُّون يعملون إمَّا بنسبة أو براتب مقطوعٍ لا يزيد عن 4,000 ريال، بل ويشترط بنك التسليف لإقراض طبيب الأسنان السعوديِّ لافتتاح مركز أسنان خبرةً لا تقلُّ عن خمس سنوات مسجَّلة بالتأمينات الاجتماعيَّة، فمن المسؤول عن هذا الخلل في بلادنا؟، ولماذا وإلام هذا؟، وأين الرؤية 2030 عن إصلاحه ومعالجته؟.
أمَّا المثال الثاني فلبائعة الشاورما في كورنيش الدمام نورة الغامدي خريجة الماجستير في تقنية النانو التي لم تجد لها عملاً يليق بمؤهِّلها بالرغم من ندرته وحاجة الوطن لمتخصِّصيه في معهد الملك عبدالله لتقنية النانو وفي جامعاتنا، ارتطمت أحلامها بواقع الوطن فأفرغتها في شطائر الشاورما، قصَّتُها أوردتْها الكاتبة الأستاذة إيمان الحمود في صحيفة «الشرق» في عددها 1921، علماً أنَّ تقنية النانو أصبحت في طليعة المجالات الأكثر أهميَّة في الفيزياء والكيمياء والأحياء والهندسة ومجالات أخرى، فهي تعالج المادة على المقياس الذرِّي والجزيئي، وتهتمُّ بابتكار تقنيات ووسائل جديدة تقاس أبعادُها بالنانومتر وهو جزءٌ من الألف من الميكرومتر أي جزء من المليون من المليمتر.
وآلاف القصص لمبتعثين ومبتعثات حملوا أحلامهم فاغتربوا بحثاً عن تحقيقها فتخرجوا في أهمِّ جامعات العالم حاصلين على مؤهِّلات علميَّة عليا بتخصُّصات نادرة يحتاجها الوطن في تنميته وفي ترجمة الرؤية 2030 واقعاً تنمويّاً، وحين ارتسمت على شفاههم ابتساماتهم خلال حفلات تكريم ملحقياتنا الثقافية متفائلين بمستقبل واعد مشرق ينتظرهم عند عودتهم لخدمة الوطن، واجهتهم الحقيقة الصادمة التي انتظرتهم فلا شواغر في جامعات الوطن، ولا الشركات العاملة فيه ترغب بتوظيفهم، فكانت البطالة لهم بالمرصاد، نعم منهم من رفض واقعه فافتتح مشروعاً خاصّاً به لا علاقة له بتخصُّصه، ومنهم من وجد بدول الخليج ملاذاً للعقول المهاجرة من أبناء الوطن وبناته، فيما فضَّل بعضهم العودة لدول ابتعاثهم مستفيدين من علاقاتهم خلال فترات دراساتهم فتمكَّنوا من العثور على فرص عمل مغرية هناك.
ولا أشكُّ في أنَّ الرؤية 2030 الهادفة لتنويع مصادر الدخل للوطن قد أخذت باعتبارها معالجة البطالة من خلال ذلك، وهذا يعني أنَّها قد أنجزتْ دراساتٍ عن سوق العمل في الوطن فتعرَّفتْ على احتياجات التنمية الوطنيَّة، ومن ثمَّ أفترضُ أنَّها حدَّدت الخبرات والتخصُّصات المطلوبة لذلك، ومدى توافرها بين المواطنين خريجي الجامعات الوطنيَّة وخريجي برنامج ابتعاث السعوديِّين والسعوديَّات، وفي ضوء ذلك حدِّدت أيضاً الوظائف المشغولة بوافدين؛ لتأتي تطبيقات خطط الإحلال بشغلها بسعوديِّين وسعوديَّات مؤهَّلين بخبرات وتخصًّصات مناسبة لشغلها، وهذا يعني أنَّ معاناة الخريجين السعوديِّين ستتلاشى أو ستخفُّ كثيراً، إلا أنَّ الواقع الراهن والشكاوى المتعالية من الباحثين عن عمل لا تؤذن بذلك، بل إنَّها تشي باستمراريَّتها وبتناميها، فهل الخلل بالرؤية؟!!.
أيكون مكمن الخلل بقصور الدراسات السابقة لسوق العمل بهدف التعرُّف على احتياجاته إبَّان إعدادها؟، أم الخلل ببرنامج الابتعاث وبخطط جامعاتنا، فلم تأخذ باعتبارها احتياجات سوق العمل في الوطن، فجاءت مخرجاتها غير مناسبة كيفيَّة أو كمِّيَّة، فإن كان ذلك كذلك فما المخرج من هذا الخلل؟، وما أساليب التصحيح التي ينبغي أن تأخذَ بها الرؤية 2030؟، تساؤلات ينبغي أن تضعَ الرؤية 2030 وقيادات تنفيذها وتقويمها أمام مسؤوليَّاتهم الوطنيَّة، فالخريجون والخريجات تمضي أعمارهم وتتلاشى آمالهم بانتظارهم أعمالاً مناسبة لتخصُّصاتهم ولتأهيلهم، فليس من السهل عليهم رؤية وافدين ينعمون بخيرات وطنهم وهم يتوسَّلون ويتسوَّلون المشاركة في خدمته وتنميته، ولا أحسب أنَّ الوطن سيرضى بأن يهاجروا للعمل وهو بأمسِّ الحاجة إليهم، أو أن يدفعهم ليعملوا بأعمالٍ عاديَّة لا تحتاج تخصُّصاتهم وتأهيلهم العالي.
الاخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الواصل تحيه عطره وبعد اذا المشكله في إحلال وظائف عاديه مقابل شهادات اعلى وبالعكس بالنسبه الى وافدين مكان وطنيين ليست مشكله محليه وانما هي مشكله دوليه تحتاج الى تضافر جهود على مستوى الدول وذلك من خلال يعود في رأيي الى عدم التخطيط السليم في التعليم والهروب من التعليم والكسل لعدم مزاولة مهنه أو الاتكاليه على الغير أو عدم الموافقه على شهادة مزاولة المهنه أو الوظيفه من قبل المسئولين أو عدم التقنين في الانجاب سواء بالنقصان أو بالزيادة أو في الحصول على جمع اكبر كميه من المال أو استغلال ضعف البنيه التحتيه للبلدان أو وجود ثروات في تلك البلدان مما يؤدي إلى أطماع تلك الأفراد لتلك البلدان وبالتالي مما يؤثر على الحصول على الفرص الوظيفيه في ذلك البلد أو في غيره على حساب المواطن مما يؤدي إلى شل اقتصاد البلد وخلق ازمه ماليه وبطاله مقنعه وغير مقنعه وانتشار الجريمه والحل في رأيي يكمن في الوقوف على تلك الاسباب التي ذكرها الكاتب والتي ذكرناها في سياق التعليق والوقوف من قبل المسئولين لعلاج ذلك والوصول بالتالي إلى نتيجه ايجابيه لرؤية ٢٠٢٠_٢٠٣٠ نكون قد حققنا ما نصبوا إليه والسير على ذلك لتحقيق الرفاه والعريش الكريم لنا جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ولكم مني كل التحايا الى…
الكنترول ما ادري ليش يقطع آخر التعليق عسى المانع خير إنشاءالله المتبقي من التعليق هو ولكم مني كل التحايا الى الكاتب والى القائمين على صحيفة الشرق الورقيه والإلكترونية والى إدارة قسم الرأي في الصحيفة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وان يحفظ اللهم بلادنا الحبيبه من كل سؤ وبلاء.
محمدبن عبدالعظيم.
الخلل في فتح باب الاستقدام بحيث يتدفق سنويا مئات الالوف من الاجانب لهذا لا حاجه عمليا للمواطن ….ابتسم
الان طالما بامكانك استقدام اي شخص واي وافد هذا يعني انك لست بحاجه للمواطنين بل انك تستطيع استقدام مواطنين وتعطيهم القرين كارد ويصبحوا هم اهل الوطن …..ابتسم
الرؤيه 2030 لم يكن من اهتماماتها توظيف المواطن او حل مشكلة البطاله …بل هدفها هو التوقف عن الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد عبر تنويع مصادر الدخل باي طريق كان ووسيله ممكنه حتى لو ارتفعت البطاله لاعلى مستوى بين المواطنين …..ابتسم
المصالح الاقتصاديه ومراكز قواهاا واهلها هم من يحدد المسار الاقتصادي وهم يرون ان المواطن ليس من ضمن خططهم ….ابتسم
المواطن الذي يضع اماله على خطط غامضه من اجل ان يتحسن وضعه ويجد عمل ووظيفه يعيش منها في بلده واهم كثيرا ….ابتسم
المسكتات ك توطين قطاع الاتصالات لم تؤدي الغرض لان الاجنبي لا زال يبيع في الشارع ويقوم بالصيانه في منزله وعنده زبائنه والذين يأتون له بزبائن جدد ؟…….كما يمكن شراء اي شيء الان عن طريق النت ….ابتسم
الحل يكمن في ايقاف الاستقدام وجعل قطاع المقاولات حرا بدون كفاله حتى تقل اجور البناء وتنفيذ المشاريع وكذلك صيانة السيارات والمعدات الثقيله تترك حره بدون كفاله ويتم التركيز على شركات التقنيه والطاقه والتصنيع والطب والتجزئه والتجاره لتوظيف المواطن ان كان هناك رغبه حقيقيه فعلا لتوظيفه في بلده او يمنح راتب مجزي وسكن وسياره ويجلس في بيته ؟……ابتسم
كنت قبل ٢٠ سنة مدير إدارة متوسطة في مؤسسة حكومية أغلب الموظفين أتوا عن طريق الواسطة وعملهم محدود ولا يعودون لعقود أو أنظمة للتأكد من سلامة العمل
كلفت شاب أن يقاسم أحد المتعاقدين عمله توطئة لاستلام كامل العمل واكتشفت أن من يقوم بكامل العمل المتعاقد والشاب عليه فقط التوقيع
تحياتي لك أخي ابن الخطيب انت طبعا مواطن أليس كذلك ؟! …هل هناك شخص يقوم عنك بالعمل؟!.. وانت ماعليك إلا التوقيع فقط ؟!!…. وإلا انت مواطن فلته لايجود الزمان بمثله؟!….. لك تحياتي ….
أبو عبدالله الاصلي ….
تحياتي للدكتور عبد الرحمن الواصل …. مقالك متميز لايصدر إلا ممن كان الوطن وتقدمه ورفعته همه الأول ….
أما الأطباء المواطنين يادكتور عبدالرحمن الذين يجب إحلالهم في المستشفيات بدل الوافدين لايتم ذلك؟…تعرف لماذا ؟!….إنه بسبب تخصيص المستشفيات وذلك لتقليل التكلفة
والسبب الآخر ارتفاع رواتب المواطن كلما تدرج في الترقيه ؟!….
والميزانية لاتتحمل ذلك ؟!..
أو بسبب أن من أعد دراسات 2030 غير مواطنين وإنما بيوت خبره وجهت الر ؤيا لخدمة غير المواطن وللتقليل في التكاليف الماديه وليس تشغيل المواطن ..
فعلا مقالك جاء في وقته ونحن في بداية دراسة الرؤيا وقبل تفعيلها عمليا …
لك تحياتي يادكتور عبدالرحمن ….
اخوك أبو عبدالله الاصلي ….
سلام عليكم دكتور عبدالرحمن
اذا اردت ان تعلم واقعنا عام 2030 فانظر الى واقع العمل والسعودة الوهمية والبطالة اليوم لان مهندس الرؤية هو مهندس العمل سابقا !!
من الجميل ان يكون لدينا رؤية بل هي مطلب اساسي ولكن من غير الجميل ان تكون الخطط ارتجالية سطحية لا تخدم الاقتصاد الوطني ولا تؤدي الى تنمية مستدامة _والغريب في الامر ان مجلس الشورى لم ياخذ راية في رؤية الوطن !! وشكرا لك
قول على قول
المشكله ان معظم المقالات النقديه الهامه والمهمومه بثقل مشاكل الوطن والمواطن الأجتماعيّه اهمها المعيشيّه اجد ان هده المقالات القيّمه مثل ما يقولون كالميّح بالخلا بمعني لا احد يسمع وان سمع طنّش لذا غالبا ما نكون مكانك سر هذا من ناحيه اخرى موضوعكم اليوم يا دكتور/ عبد الرحمن الواصل ركّزعلي رؤية ٢٠٣٠ والتي هي تصب جل اهتمامها علي تَنْويع مصاد الدخل القومي للوطن بحيث كم وكيف يتم الأستغناء ولو جزئياً تدريجيّا عن دخل الذّهب الأسود واذي بالأمس صرّح مسؤول فيه باننا قد نحتاج الي تلبية الطلب العالمي وزاياده دخلنا الوطني الي ضخ عشرة ملايين برميل يوميّاً ركل هذا من المؤكّد له تأثريه على القتصاد الوطني في المستقبل البعيد القدم تحت راية ارؤيه الوطنيه المباركه التي تقرر تفعيلها والعمل من اجل نحقيقها بالتي والتيّ وسوف يتحقق ذلك باذن الله طالما ان هناك خطط علميه مدروسه بمساركة الخبرات الوطنيه وبيوت الخبرات العالميّه المشاركه ،،
آخر الكلام :
هناك مثل يقول عليك ان تسعى وليس عليك إدراك النّجاح ولكن بفضل ما يُبذل من جهود جباره علبنا إدراك النّجاه بحول الله وقوته .