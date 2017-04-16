وادي المشقر.. يبسط كَفّي الجمال والماء على ضفاف سدير

بسط وادي المشقر في محافظة المجمعة، كَفّي الجمال الفَواح والماء القراح على ضفاف سدير واكتسى حلة ربيعية خضراء تعلوها نخيل باسقة تسرُّ الناظرين. وتنساب المياه العذبة من سد المجمعة الذي يرتفع 15 متراً ويتسع لـ 5 ملايين متر مكعب طيلة الشهرين الماضيين مُشكلاً لوحات زاهية الجمال باهية الظلال على الجبل والجال، وصار الوادي متنزهاً يقصده الأهالي وعشّاق الصحراء.

ويبدأ الوادي الذي يتجاوز طوله 100 كيلو متر برياض وفياض غنّاء إذ يتربع بعاليه روضةٌ «المزيرعة» وعند آخره روضة تسمى «الخفيسة». وأوضح الباحث التاريخي عبدالمحسن اللعبون، أن الوادي ينحدر من أعالي سلسلة جبال طويق في وسط المملكة متجهاً شرقاً مارّاً بالمجمعة وحرمة مخترقاً جبال المجزّل ومنتهياً برياض الخفيسة عند جبال العرمة.

وتحول الوادي بعد غزارة الأمطار إلى ما يشبه النهر الجاري بطول ستة كيلو مترات تقريباً تحيط بضفافه الأعشاب والشجيرات ويسمى باللهجة المحلية «حاير» أي سريان مياه الأمطار فوق السطح نتيجة تشبع التربة بالمياه وارتفاع مستوى المياه السطحية. ويتوسد المشقر بطن مدينة المجمعة التي تقف على أطلال موغلة في التاريخ فهي ملتقى للقوافل ومجتمع تمتزج فيه الروح والحركة والثقافة والاقتصاد.

وتقع المحافظة في أقصى شمال منطقة الرياض تحدها من الشرق محافظة رماح، ومن الغرب محافظتا الزلفي والغاط، ومن الشمال محافظتا قرية العليا وحفر الباطن، ومن الجنوب محافظات ثادق وشقراء وحريملاء، وتبلغ مساحة المجمعة 23100 كم مربع تقريباً وتبعد عن الرياض 180 كيلو متراً ويربطهما طريق إسفلتي سريع مزدوج.

وأكد محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل أن المحافظة حظيت كغيرها من المحافظات بعناية الدولة مما جعلها مكاناً جاذباً للاستثمار والسكن، مبيناً أن هذا الاهتمام رفع نسبة النمو السكاني في المحافظة وخصوصاً في عاصمتها المجمعة إلى ما يتجاوز 4%، وهي نسبة شكلت ضغطاً كبيراً على البنية التحتية التي تحتاج إلى تسارع في الإنجاز يغطي تلك النسبة. من جهته، علّق رئيس بلدية المجمعة المهندس خلف العتيبي، على استعدادات البلدية في وادي المشقر بالتأكيد على توفير الخدمات الحيوية كتحسين البنية التحتية للمتنزه وتمهيد الطرق ووضع دورات مياه وخدمات الرش لمكافحة الحشرات، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية وعلامات دلالية. وكشف المهندس العتيبي، عن مخطط البلدية لوضع تنظيم جديد للمخيمات بتطبيق نموذج للتخييم البري، مشيراً إلى أنه سيُطبق هذا التنظيم خلال الأيام القادمة، مفيداً أن المشروع سيمنح المحافظة جذباً سياحياً جديداً بما يستوعب الحركة السياحية المتزايدة مؤخراً.

1024251.jpg المياه تنساب رقراقة تحت أحد الجسور 1024250.jpg المياه تنساب رقراقة تحت أحد الجسور 1024249.jpg بيئات متنوعة يعبرها الوادي 1024242.jpg الوادي يقطع مسافة طولها 100 كيلو متر برياض وفياض (واس)

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٠) صفحة (٤) بتاريخ (١٦-٠٤-٢٠١٧)