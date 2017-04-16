أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن الغنام، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والمسلمين وسخرت كل الإمكانات لخدمة الدعوة إلى الله.
ودعا خلال لقائه أمس بمقر الملحقية الدينية في سفارة المملكة في العاصمة دكا، الدعاة في بنغلاديش، إلى بذل مزيد من الجهد في تعليم الناس العقيدة الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة والجد والاجتهاد في الدعوة ونشر العلم. حضر اللقاء عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة وممثلون عن مكتب الملحق الديني في بنغلاديش.
الغنام: المملكة أخذت على عاتقها خدمة الإسلام
أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن الغنام، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والمسلمين وسخرت كل الإمكانات لخدمة الدعوة إلى الله.
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