جامعة «العلوم الصحية» تنظم الملتقى الوطني الثالث للعلاج النفسي

تنظم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في مدينتها الجامعية بالرياض «الملتقى الوطني الثالث للعلاج النفسي»، تحت عنوان «العلاج النفسي وحزن الفقد» وذلك على مدى يومي الأربعاء والخميس 22-23 رجب 1438هـ الموافق 19-20 أبريل 2017م.

وأوضح استشاري الطب النفسي رئيس قسم الصحة النفسية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ورئيس الملتقى الوطني الثالث للعلاج النفسي الدكتور عمر المديفر أن الملتقى في نسخته الثالثة يستهدف مختلف المختصين في مجال الصحة النفسية من أطباء واختصاصيين، حيث يبحث في علاج حُزن الفقد من جوانب نفسية متعددة ويناقش الطرق العلاجية العلمية وتطبيقاتها المحلية من وجهة نظر كل المدارس العلاجية العلمية وتطبيقها على أرض الواقع علاجيا، مع استعراض أبرز ما ينتج عن حزن الفقد من مشكلات آنية وأخرى دائمة على الصحة النفسية لمختلف الأعمار.

من جهتها، بيّنت رئيس اللجنة العلمية الدكتورة يسرا العتيق أن الملتقى الثالث يطرح نقاشات علمية غير مسبوقة مثل ثقافة الفقد في المجتمع السعودي، واستخدام الدين في علاج الفقد، وعلاقة حزن الفقد بسرطان الثدي، وغيرها من المواضيع التي تُطرق وتناقش علميا للمرة الأولى، مضيفة أن هذا الملتقى يقوم على محاضرات علمية متخصصة، إلى جانب ما يصاحبه من ورش عمل ونقاشات علمية لا غنى عنها في الجانب التطبيقي والعلاجي لاحتواء مشكلة حزن الفقد وأثره على مختلف الفئات العمرية في المجتمع السعودي.

بدوره أشار رئيس اللجنة المنظمة واستشاري الطب النفسي الدكتور مشعل العقيل إلى التسجيل المبكر الذي شهده الملتقى، وأدى إلى حجز المقاعد التدريبية بالكامل عبر طلبات إلكترونية من مختلف مدن المملكة. داعيا إلى زيارة مبنى عمادة الدراسات العليا بالرياض، أو زيارة موقع مركز التدريب بالعمادة على الرابط: http://ptc.ksau-hs.edu.sa/ للاطلاع على شروط التسجيل لمختلف المؤتمرات والندوات العلمية الخاصة بالصحة النفسية خلال الفترة المقبلة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٠) صفحة (٣) بتاريخ (١٦-٠٤-٢٠١٧)