«تنمية الخالدية» تقيم «لنحميهم لا نؤذيهم» للحد من العنف الأسري

نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخالدية في محافظة الأحساء أمس الأول، برنامجاً يحمل القيم التربوية والتعاون الأسري في برنامج “لنحميهم لا نؤذيهم” الذي تم تقديمه في أحد المجمعات التجارية، بحضور عدد من الأسر والأطفال الذين يستهدف تنمية فكرهم بالدرجة الأولى.

وقال رئيس لجنة الخالدية عبدالله الخميس إن البرنامج تم العمل عليه من واقع يلتمسه يعيشه عدد من الأبناء نتيجة تعامل أولياء أمورهم بطريقة لا تتلاءم مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف بأساليب محاكاة تربوية وثقافية، إضافة إلى مناقشة سلوك الأبناء تجاه والديهم وتوجيههم التوجيه الأمثل استرشاداً بالآية الكريمة (وبالوالدين إحسانا).

وأكد مشرف المشاريع منصور الجويسم أن البرنامج يستمر على مدى ثلاثة أيام يستهدف فيها بث روح الألفة بين الأسرة بأكملها وتوجيه الرسائل الإيجابية في طريقة تعامل الأسر مع أبنائهم.

وأفاد مسؤول محاكاة الجمهور عبدالرؤوف السلمي ومشرفة ورائدة الفرق النسائية بالأحساء، أنه تم إعداد بعض البرامج التربوية والثقافية ممزوجة بالترفيه تحت إشراف فريق هابي ناو الترفيهي، وكانت المشاركة وبفقراتها التي تعددت من تقديم المسابقات والألعاب والإنشاد والمشاهد التمثيلية والشعبية وبمشاركة الدمى، إضافة إلى عمل بعض الأركان المجاورة بجانب المسرح، وهي ركن التعريف بلجنة التنمية الاجتماعية بالخالدية وركن احميني وركن عمو حكيم وركن ضع بصمتك وركن الطفل وركن التصوير.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٠) صفحة (٦) بتاريخ (١٦-٠٤-٢٠١٧)