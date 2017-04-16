علي الزامل
زوجة (شقردية) !!
الشقردي: اصطلاح عامي يطلق على (الفزاع) الشهم الذي يتصدر في النوائب والمواقف الإنسانية.. بيد أنه ليس حكرا على الرجل فثمة نساء (شقرديات) يفقن بعض الرجال في مواقفهن وسمتهن.. تعالوا نستعرض بعض ملامح الزوجات اللاتي يستحققن هذا الوصف بجدارة:1- تحفظ أسرار زوجها وشؤون بيتهما فلا تبوح بها حتى لأقرب المقربين 2- تتستر على عيوب زوجها ونواقصه وربما خطاياه إن وجدت حتى وإن اشتد الخلاف وذهبت إلى بيت أهلها فتظل باقية على العشرة متشبثة بحبال الود و أن عزاءها (الاستئناس) باستذكار محاسنه واستحضار مآثره الراسخة أبدا في وجدانها. 3- تقاسمه ظروفه ومتغيراته وتتعايش مع أحزانه ومنغصاته وأسقامه وبذات الدرجة من الوفاء والإخلاص تشاطره مسراته وأفراحه 4- لماحة تتفهم حاجاته وتستشعر رغباته فتعاجله ملبية قبل أن ينبس بها 5- تناصره وتتباهى به وتعلي من شأنه عند أهلها في حضوره وغيابه فتظهر مناقبه وفضائله وتفخمها وإن كانت قليلة، وترمد مقابحه ونقائصه وتقبرها وإن كانت ضخمة 6- تُكبر التقدير وتثمن المشاعر فتبتهج بكلمة حب صادقة وتتوهج غبطة بهدية متواضعة 7- تؤثر على نفسها وتتنازل عن حاجياتها مراعاة لظروف زوجها دون أن تشعره قيد ذرة أنها محتاجة أو أقل من غيرها رغم أن الواقع خلاف ذلك تماما 8- تكابد لإرضاء وتقدير أهله وأقاربه (وتوجبهم) وإن بدر منهم ما يكدر خاطرها بحسبانها تغلب غبطة وسعادة زوجها وترجحها على ما دون ذلك 9- توجب ضيوفه على أهبة الاستعداد وبفيض من الكرم والترحاب لإظهار زوجها بأبهى وأوجه صورة على عكس (غير الشقردية) فهي تحذر زوجها من أن يستضيف ولو شخصا واحدا (دون أن يخبرها مسبقا) علما أنها لن توافق وإن وافقت على مضض سوف تقول له: (جيب من المطعم) هنيئا لمن ظفر بزوجة (شقردية) ولبئس من فرط! ومن لم يقدرها حق قدرها عليه بمراجعة سيرته وتعديل سلوكه.
هههه – لك الله يا ابنة بلدي / يا حواء .. يتفننون وينظرون كيف تكوني من أفضل المملوكات ، فتزداد الإشادة بك متى كان ديدنك “شبيك / لبيك / ستجدني طوع بنان يديك”..
والغريب أنه لا يخطر ببال “آدم” ضرورة النزول من عليائه فيتلمس شيء من حاجيات شريكة حياتهم ،، أي أن المطلوب من “حواء” أن تضحي من أجل إسعاد زوجها ، بصرف النظر عن كون هذا الزوج يستحق التضحية أم لا !
قال : شقردية قال !
وهذا نوع من المن أن أُطلق عليها هذا اللقب ..
أما “هو” فهو شقردي بطبعه .. قسمة ضيزى !
هو شقردي – وهذا من المسلمات ، أما هي فلن تكون شقردية إلا بشروط !
“مجتمع ذكوري باقتدار – ولا أقول امتياز ..
جميل ماكتبت فانت كاتب شقردي
مقال جميل منك يااستاذ على ويعبر عن جماليات طرحك الموضوعي وتنقلك بين ماهو اجتماعي واقتصادي وتربوي وتوجيهي وسياسي ومقال اليوم نقلة في شأن المراة شريكة الرجل في السراء والضراء .
نسأل الله التوفيق والصلاح لمجتمعاتنا برجالها ونسائها .
الشقرديه دائمة البحث عن الشقردي
فالرجل ايضا مطالب بحفظ اسرار زوجته عند اقرب المقربين له حتى لو كانت امه واسعادها قدر استطاعته
كلمات تكتب بماء الذهب وفعلا بدء مجتمعنا يفقد هذا الصنف لكلا الجنسين وأصبحت الحياة بين الازواج اشبهة بحياة العزبة اي ان البيت فقد للنوم والاكل احيانا لا يوجد بينهم الحميمية والموده
صدقت ياسهام ….وفي بلدي بنات شقرديات كثيرات بس أين العرسان ؟!!… حفظك الله لزوجك أن كنت زوجه …ورزقك الله زوجا مثلك شقردي أن لم تتزوجي بعد ……
أبو عبدالله الاصلي ….
صفات المرأة المسلمة 1- لإيمان 2- التزام البيت 3- غض البصر وطاعة الزوج 4- حفظ اللسان
استغرب من بعض القرّاء من تعجب صفات الشقرديه وهي جزء من صفات المراه المسلمه التي ارادها الله سبحانه وتعالى في ارضه وليس الشياطين الذين من امثالك اخ Ghormulla
تطورت الحياة وأصبحت عصريه لذلك تغيرت بعض مظاهر الحياة للمرأه كخروجها للعمل ولكن هذا لا يجعلها ند للرجل او انها تطالب بحقوق ما انزل الله لها من سلطان مستقويه بسلطة الاعلام متناسية ما كانت عليه في الماضي
فأقول لكل امرأة مسلمة كوني امرأة مسلمة شقرديه يفتخر بك رب العز والجلال بين ملائكته وخلقه وايضا مجتمعك واسرتك وزوجك
ان كان احد يعلم لي واحده شقرديه بهذه المواصفات وهن موجودات ولله الحمد ..فان مؤهلاتي هي انني نحال منتف لم يعد ينتج نحلي عسل بعد كثرة الرش بالسموم لما يزعم انه جراد لم نر منه شيءا فسبحان الذي جعل الجراد لا يعشق الا صحارينا ويترك السهول الاوروبيه والامريكيه وشرق اسيا ؟ احب صنع الدله الشاذليه في البر على جمر الغضى وصنع الشرغوف من دقيق القمح القصيمي وفلة الحجاج ..على ان تكون دكتورة طب بشري حتى اجمع انا وهي بين العلاج بالعسل والادويه وتكون عاشقه للبر و ومضغوط لحمة الحاشي ….والسكن يكون في خيمه على اربع شوارع اقصد اربع برور من البر والقفار والجبال والاوديه والشعاب….ابتسم
موضوع جميل لكن هل يجب على كل النساء أن يكن نسخة مكررة للزوجة (الشقردية) كما يراها مجتمعنا؟ ففي هذا العصر اصبحت الفتيات يجدن الدلال في منازل اهلهن ويصبح لهن هواياتهن الخاصة وميولهن وبعد الزواج يريد الجميع من تلك الفتاة ان تنقلب لتصبح مثل ذلك النموذج للمرأة السنعة!! الشباب ايضا تغيروا ولم يعودا كما كان أباؤهم,فهل من اعلدل ان نطالبهم ان يكونوا كذلك؟ وهل من العدل ان نجعل جميع الرجال يقومون بعمل واحد متشابه؟ اعتقد ان النظرة النمطية للمرأة هي التي تسبب هذا الشعور بالذنب والتقصير وعدم السعادة
ماهذه المقالة الرائعه ياأستاذ علي ؟!!!….أتمنى أن تكون مقالتك هذه مضافة إلى مادة المطالعة في السادس ابتدائي لتتربى بناتنا على هذا الخلق القويم ….والله انك شقردي ياأستاذ على
وبالمناسبه هل عندك وحده على هذه الأوصاف إن لدي عر يس لقطة لها ….لك تحياتي …
اخوك أبو عبدالله الاصلي …
اخي ابو عبدالله الاصلي لك كل الاحترام وحسب ظني ان الكاتب باسلوبه الايجابي يريد أن يكرس هذه الصفات وفي المقابل أن يقدر الرجال هذه الصفات ، ويبدو أنك (الاصلي) لم تستوعب ذلك!!
تحياتي لك أخي أبو عباس ….اقدر قدراتك على الاستيعاب… واشكرك على مساعدتك لي لأكون مستوعبا ؟!….
أبو عبدالله الاصلي …
وصف شقردية لا يناسب مواصفات هذه الزوجة الافتراضية!
على كل مقال كويس وننتظر الاحسن
لتعليق الأصلي وما الذي اوصلنا لهذا المنحدر من الأخلاق ياليت تاخذ وزارة التربيه والتعليم برأيك وتضيفه الي منهج التربيه الاسريه وخاصه كما قلت للمرحلة الابتدائيه لكي نربي جيال من الشقرديات للاسف اقول للأخ الأصلي لاتعلم ان بعض هذا الجيل أصبحن يصورهن حتى غرف النوم وان زوجها واهله ماده دسمه لسخريتها امام شله من الصديقات او اهلها لمجرد انه لم يلبي طلباتها ورغباتها الجانحة بدء المجتمع يفقد المربيه الصابره المثابرة على الحياة وان الحياة عندها نزهه فقط لا غير
كلمة شقرديه هي كما يقال في الأصل فارسيه ولها معنى خلاف ما تفضل به كاتبنا الكريم كما انّها كلمه يقال اطلقها لاعب الهلال ياسر القحطاني لجمهور الهلال بقوله لهم شرقدوا لنا في المدرّجات وحنا نشرقد لكم في الملعب بما معناه شجعونا في المدرجات وحنّا نتفنن لكم باللعب في الملعب ونجيب الفوز بفضل من الله وفضل شرقددكم لنا وطا الجمهور بالعجّه بكلمة شرقديّه وهنا يبدو لي ان كاتبنا الكريم اراد الدخول في إطراء المرأه النشميه بنت الأصول التي اضاف اليها الصفات الجميله التي وردت في مقاله الحسن الجميل بقوله الشقرديه تستاهل رجل شقردي هو الأخر كما يبدو عليه ،،
آخر الكلام :
شرقدي وافق شقرديّه كما نقول وافق شِنٌّ طبقه وقصتها المعروفه .
اللهم شقرد نسائنا .