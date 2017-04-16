المفتي: المسابقة متميزة وتتصف بالشمولية

نوه مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، مؤكداً أنها من المسابقات المهمة المتميزة، التي تكتسب تميزها ومكانتها العظيمة من مضمون المسابقة الذي تدور حوله وهو القرآن الكريم، كلام الله العزيز، أفضل الكتب السماوية وخاتمها.

وقال: إن أهمية المسابقة تكمن في شمولها للمتسابقين من البنين والبنات، لاسيما أن المقصود بذلك أهم طبقة في المجتمع وهم شباب الإسلام، عماد الأمة الإسلامية، ورجال الغد مما كان لذلك أبلغ الأثر في تقوية أواصر المحبة، واجتماع القلوب على الخير والهدى.

ودعا المفتي أبناءه المتسابقين إلى أن يشكروا الله على أن اصطفاهم فجعلهم من أهله وخاصته، وأن يتعاهدوا ما حفظوه من كتاب الله حتى لا ينسى، وأن يخلصوا النية لوجه الله محبةً له، ولكتابه، وأن يتعلموه ويعملوا به ويعلمونه لأهلهم، وأفراد مجتمعهم حتى ينالوا بركة هذا القرآن الكريم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٠) صفحة (٣) بتاريخ (١٦-٠٤-٢٠١٧)