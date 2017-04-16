نوه مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، مؤكداً أنها من المسابقات المهمة المتميزة، التي تكتسب تميزها ومكانتها العظيمة من مضمون المسابقة الذي تدور حوله وهو القرآن الكريم، كلام الله العزيز، أفضل الكتب السماوية وخاتمها.
وقال: إن أهمية المسابقة تكمن في شمولها للمتسابقين من البنين والبنات، لاسيما أن المقصود بذلك أهم طبقة في المجتمع وهم شباب الإسلام، عماد الأمة الإسلامية، ورجال الغد مما كان لذلك أبلغ الأثر في تقوية أواصر المحبة، واجتماع القلوب على الخير والهدى.
ودعا المفتي أبناءه المتسابقين إلى أن يشكروا الله على أن اصطفاهم فجعلهم من أهله وخاصته، وأن يتعاهدوا ما حفظوه من كتاب الله حتى لا ينسى، وأن يخلصوا النية لوجه الله محبةً له، ولكتابه، وأن يتعلموه ويعملوا به ويعلمونه لأهلهم، وأفراد مجتمعهم حتى ينالوا بركة هذا القرآن الكريم.
المفتي: المسابقة متميزة وتتصف بالشمولية
نوه مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، مؤكداً أنها من المسابقات المهمة المتميزة، التي تكتسب تميزها ومكانتها العظيمة من مضمون المسابقة الذي تدور حوله وهو القرآن الكريم، كلام الله العزيز، أفضل الكتب السماوية وخاتمها.
-
برعاية أمير الشرقية تدشين «طب الأسنان» في جامعة عبدالرحمن بن…
-
123 حافظاً وحافظة في التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ…
-
-
-
-
«موبايلي» تطلق باقات واجد المفوترة الجديدة بمكالمات غير محدودة
-
-
الجيش الوطني يقطع خط الحديدة تعز ويحكم الحصار على معسكر خالد
-
اتفاقية تعاون بين جامعة الأميرة نورة وجامعة أوترخت الهولندية
-
القوتان السعودية والأردنية المشاركتان في تمرين «عبدالله 5» تصلان…
-
-
123 حافظاً وحافظة في التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن
-
برعاية أمير الشرقية تدشين «طب الأسنان» في جامعة عبدالرحمن بن فيصل
-
-
-
القوتان السعودية والأردنية المشاركتان في تمرين «عبدالله 5» تصلان عمان والجبيل
-
-
اتفاقية تعاون بين جامعة الأميرة نورة وجامعة أوترخت الهولندية
-
-
-
-
6 مبادرات تعزز توجُّه منظومة الخدمات البلدية تحقيقاً لمستهدفات «التحول الوطني…
-
-
-
Profile