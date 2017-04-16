جامعة جدة تطلق مسابقتها لحفظ القرآن.. اليوم

يدشن مدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم، تحت رعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم، وافتتاح الأمانة العامة للمسابقة في مقر كلية التربية التي تحظى بمشاركة 15 جامعة وكلية حكومية وأهلية بمحافظة جدة، وتتجاوز جوائزها 500 ألف ريال.

وأوضح أمين عام الأمانة العامة للمسابقة الدكتور صلاح باعثمان، أن المسابقة تستهدف طلاب وطالبات الجامعات الحكومية والأهلية في جدة وطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في مدارس إدارة التعليم بجدة، مشيراً إلى أن فروع المسابقة الأربعة قسمت للفرع الأول “القرآن الكريم كاملاً” وجائزته 30 ألف ريال، والفرع الثاني “20 جزءاً” وجائزته 20 ألف ريال، والفرع الثالث “10 أجزاء”، وجائزته 15 ألفاً، أما الفرع الرابع والأخير “5 أجزاء”، وجائزته 13 ألف ريال.

وأشار إلى أن المسابقة التي تستمر فعالياتها على مدى 5 أيام، استطاع المتسابقون والمتسابقات خلالها الوصول إلى المرحلة بعد استكمالهم الشروط من خلال صفحة الأمانة العامة للمسابقة على الإنترنت Gshq.uj.edu.sa، مؤكداً على إتمام التجهيزات لاستقبال المتسابقين والمتسابقات، وتم وضع آليات الاختبارات واستمارات رصد درجاتهم في المسابقة التي تعكف عليها لجان التحكيم، بما يتماشى مع معايير المسابقات القرآنية الدولية الكبرى.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٠) صفحة (٣) بتاريخ (١٦-٠٤-٢٠١٧)