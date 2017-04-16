العيسى يزور جناح جامعة الملك فيصل في معرض التعليم العالي

زار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى جناح جامعة الملك فيصل الراعي الماسي والمشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في نسخته السابعة، الذي يقام حالياً بمركز المؤتمرات الدولي والمعارض بالرياض، حيث اطلع معاليه على محتويات الجناح والخدمات المقدمة، والإنجازات التي حققتها الجامعة على مختلف الأصعدة، مبدياً إعجابه بما شاهده، شاكرا للجامعة دعمها للمؤتمر والمعرض. من جهة أخرى شهد جناح جامعة الملك فيصل إقبالاً لافتاً من عدد من مسؤولي الجامعات وممثليها والزوار الذين أبدوا تقديرهم للخدمات التي تقدمها الجامعة لطلبتها، ومن بينهم طلبة التعليم عن بعد في كل أنحاء الوطن ومن المرابطين على الحد الجنوبي من كافة القطاعات العسكرية نظير تضحياتهم على ثغور الوطن.

من جانبه أكد مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالرحمن بن سلطان العنقري أن مشاركة الجامعة في المعرض والمؤتمر الدولي الخاص بالتعليم العالي فرصة ثمينة للجامعة لتوطيد العلاقة مع نظيراتها من الجامعات السعودية، وعقد لقاءات فيما بينها لترسيخ تلك العلاقة، كما أنها فرصة للاحتكاك مباشرة مع الجامعات العالمية العريقة والعالية الاعتماد والتصنيف.

وأشار أن الجامعة عرفت بنفسها وإمكاناتها وإنجازاتها في هذه المشاركة من خلال عدد من المطبوعات، والأفلام الوثائقية، وبمشاركة عدد من المسؤولين الذين يوجدون للرد على أسئلة الجمهور، لافتاً الانتباه إلى مشاركة الجامعة العلمية في المؤتمر بتقديم ورشتي عمل إحداهما بعنوان مواءمة خطة جامعة الملك فيصل الاستراتيجية 2020 لرؤية المملكة 2030 يقدمها الدكتور نذير العليان، والأخرى بعنوان الدور المأمول من البحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية يقدمها عميد البحث العلمي الدكتور عبدالله موسى الزهراني.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٠) صفحة (٥) بتاريخ (١٦-٠٤-٢٠١٧)