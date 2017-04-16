الكلية الأمنية تنظم الندوة التخصصية عن الأمن السياحي

افتتح مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد الخليوي بمقر الكلية، الندوة التخصصية السابعة تحت عنوان «الأمن السياحي بالمملكة العربية السعودية: معززاته ومهدداته والظواهر الأمنية المتعلقة به» التي نظمها مركز الدراسات والبحوث بالكلية، وشارك بها عدد من المهتمين والمتخصصين من جميع القطاعات الحكومية منها وزارات الداخلية، الثقافة والإعلام، البلديات، التجارة والاستثمار، وهيئة السياحة، وهيئة الترفيه، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجامعة نايف العربية وبعض الجهات الأهلية.

وتناولت الجلسة الأولى عدة أوراق وبحوثاً علمية، حملت الورقة الأولى منها عنوان الأمن السياحي: مجالاته ومهدداته ومعوقاته للدكتور معلوي الشهراني من جامعة نايف، فيما تطرقت الورقة الثانية لعنوان المهددات البشرية للأمن السياحي للمتخصص في السلامة والأمن السياحي اللواء مساعد بن منشط اللحياني، بينما استعرضت الورقة الثالثة مهددات الأمن السياحي في المملكة ومعوقاته للعميد الدكتور مساعد المرشدي من شرطة الرياض، في حين ركزت الورقة الرابعة على طرق معالجة مهددات الأمن السياحي في المملكة للمقدم الدكتور راشد الشلوي من شرطة الطائف، وفي الورقة الخامسة العقيد الدكتور خالد الشريف من شرطة العاصمة تحدث عن ضيوف الرحمن القادمين إما حجاً أو عمرة أو زيارة، وأمنهم وآليات استقبالهم وإقامتهم وسياحتهم ومغادرتهم.

وبدأت الجلسة الثانية بورقة علمية بعنوان الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسياحة المحلية في المملكة للدكتور إبراهيم العنزي من كلية الملك فهد الأمنية، تلتها ورقة بعنوان أمن وحماية المواقع والمنشآت السياحية تعزيزاً لرؤية 2030م، للمقدم عبدالله العلي من كلية الملك فهد الأمنية، أما الورقة الثالثة فجاءت بعنوان جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن السياحي لبسام اليوسف من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ثم ورقة بعنوان التقنيات الحديثة في تأمين وحماية المنشآت السياحية للنقيب عبدالله العمري من شرطة الشرقية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٠) صفحة (٢) بتاريخ (١٦-٠٤-٢٠١٧)