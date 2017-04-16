وكيل إمــــارة جـازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الضامري

نقل وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري، مساء أمس، تعازي ومواساة القيادة وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لوالد وذوي شهيد الواجب الرقيب علي بن محمد ضامري، الذي استشهد دفاعاً عن الوطن في الحد الجنوبي بحضور محافظ أحد المسارحة عبدالله الريثي.

وعبّر السديري خلال زيارته لأسرة الشهيد في منزلهم بقرية رمادة في محافظة أحد المسارحة عن خالص التعازي والمواساة، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات الأمنية من واجب ديني ووطني وبطولي في حفظ الأمن والدفاع عن حدود الوطن هو مصدر فخر واعتزاز للجميع.

وأعرب ذوو الشهيد ضامري من جانبهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة ووكيل إمارة المنطقة ولمن شاركهم العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يجزي الجميع الأجر والمثوبة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٠) صفحة (٢) بتاريخ (١٦-٠٤-٢٠١٧)