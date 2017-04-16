تفقد محافظ حفر الباطن عبدالمحســــن العطيشان، يرافقه مدير شرطة حفر الباطن اللواء مزيد المزيد، منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت.
وكان في استقباله لدى وصوله رئيس مركز الرقعي خالد الخربوش.
ووقف العطيشان على سير العمل في المنفذ، وتابع مراحل تطوير المنفذ الجديد، واطلع على نسبة الإنجاز وما وصل إليه المشروع،
وحث الجميع على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين والمقيمين بالمنفذ.
كما أعرب رئيس مركز الرقعي خالد الخربوش عن شكره وامتنانه لسعادة محافظ حفر الباطن، على متابعته المستمرة وحرصه الدائم على سير العمل على كافة الأصعدة، من حيث الخدمات الأمنية والإنسانية والبنى التحتية للمنفذ الحدودي، بما يضمن تقديم خدمات تعكس ما وصلت إليه المملكة من رقي وتقدم، في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأمير المنطقة الشرقية، بما يتوافق مع تطلعاتهم وطموحاتهم التي نشاهد وجودها في الميدان يوماً بعد يوم، التي أثمرت عن تحسن كبير وملحوظ في الخدمات المقدمة على الميدان.
بعدها توجه محافظ حفر الباطن إلى مقر حفل التمرين المشترك لقوة أمن المنافذ البرية بمنفذ الرقعي (الدرع) بمشاركة القطاعات الأمنية والجهات الحكومية وطيران الأمن.
«العطيشان» يتفقد تطوير منفذ الرقعي الحدودي
تفقد محافظ حفر الباطن عبدالمحســــن العطيشان، يرافقه مدير شرطة حفر الباطن اللواء مزيد المزيد، منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت.
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