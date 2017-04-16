«الحوار الوطني» يفكّك التطرّف بـ «تبيان» التدريبي

تستعد أكاديمية الحوار للتدريب بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، لإطلاق برنامجها التدريبي «تبيان» المعني بصناعة مدربين وطنيين قادرين على فهم أبعاد التطرف والتعامل معه، وذلك في 12 من شهر شعبان المقبل، للرجال، فيما تبدأ دورات «تبيان» للنساء في 13 شعبان، ولمدة يومين في الرياض. ويهدف البرنامج إلى التوعية والوقاية الفكرية من التطرف، وتمكين الثوابت التي ترسخ مفهوم التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح مدير عام الأكاديمية إسماعيل العُمري أن جانب الأمن الفكري يعتبر ركيزة مهمة لتهيئة أرضية راسخة تستوعب التسامح المُفضي إلى التعايش الإنساني، انطلاقا من تنوع المجتمع السعودي الذي يعتز بتلاحمه الوطني. من جانبها بيّنت مساعد المدير العام للأكاديمية فاطمة القحطاني أن «تبيان» مصمم خصيصاً لتمكين المتدربات والمتدربين من سلسلة جوانب جوهرية، من بينها: تعريف التطرف والمتطرف، وتحليل مكونات التطرف، وتحليل أسباب نشوء التطرف، بالإضافة إلى التعريف بموقف الإسلام من التطرف، وآليّة التعامل مع الفكر المتطرف، وصولاً إلى أنجع طرق الوقاية من التطرف.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٠) صفحة (٤) بتاريخ (١٦-٠٤-٢٠١٧)