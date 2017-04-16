موعد منافسة – المديرية العامة للشؤون الصحية بالحدود الشمالية

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٠) صفحة (٠٥) بتاريخ (٢٠١٧-٠٤-١٦)
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