فشل التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية

أكّدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنّ كوريا الشمالية أطقت صاروخاً جديداً صباح اليوم، مشيرة إلى أن عملية الإطلاق فشلت “على الفور تقريباً”.

وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية في المحيط الهادئ ديف بنهام، إنّ “القيادة الأميركية في المحيط الهادئ رصدت وتابعت ما نُقدّر أنه إطلاق صاروخ كوري شمالي الساعة 11:21صباحاً بتوقيت هاواي (21:21 ت غ)”.

وأضاف أن “إطلاق الصاروخ البالستي حصل بالقرب من (منطقة) سينبو، وقد انفجر الصاروخ على الفور تقريباً”.

وأشار إلى أن “القيادة الأميركية في المحيط الهادئ ملتزمة تماماً العمل على نحو وثيق مع حلفائنا في جمهورية كوريا واليابان حفاظاً على الأمن”.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركيّة إنه تم “إطلاع” الرئيس دونالد ترامب على عملية إطلاق الصاروخ.

ولاحقاً أورد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في بيان أن “الرئيس وفريقه العسكري باتا على بيّنة من عملية الإطلاق الصاروخية الجديدة الفاشلة لكوريا الشمالية. وليس لدى الرئيس تعليق آخر”.

وقال مساعدون لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي كان في طريقه الى كوريا الجنوبية ومن المتوقع أن يصل إلى سيول صباح الأحد إنهم أطلعوه على عملية اطلاق الصاروخ وانه على اتصال مع ترامب.

وهذه الزيارة الأولى التي يجريها بنس لكوريا الجنوبية، وهي كانت مقررة منذ فترة طويلة وتشمل محطات له في اليابان واندونيسيا وأستراليا.

وتأتي التجربة الصاروخية الكورية الشمالية الفاشلة هذه، بعد يوم من عرض عسكري نظّمته كوريا الشمالية وعرضت خلاله نحو 60 صاروخاً بما فيها صاروخ يُشتبه في أنه بالستي عابر للقارات.

وكان نظام بيونغ يانغ حذر السبت من أنه على استعداد للرد بالسلاح النووي على أي هجوم مماثل قد يستهدفه في رد غير مباشر على ترامب، ونظّم عرضاً عسكرياً هائلاً لإظهار قوّته.