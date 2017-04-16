رياح مثيرة للأتربة على الشرقية والرياض

يتوقع لطقس اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض.

ولاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق المدينة، تبوك، حائل، القصيم، الجوف والحدود الشمالية.

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون على الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.