2484 فعالية أعمال بالمملكة خلال 3 أشهر

منح البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات خلال الربع الأول لهذا العام، ترخيص 2484 فعالية أعمال، موزعين كالتالي 993 ورشة عمل، 912 اجتماعاً، 459 دورة تدريبية، 63 معرضاً استهلاكياً، 15 مؤتمراً، 14 معرضاً تجارياً، 11 معرضاً تعريفياً، 9 معارض خيرية، 7 منتديات، إضافة إلى ملتقى واحد فقط.

وبلغت حصة منطقة الرياض من تلك الفعاليات 46%، ومنطقة مكة المكرمة 32%، والمنطقة الشرقية 17%، وأصدر البرنامج 2333 رسالة رداً على استفسارات المستثمرين.

وبلغ عدد الاستشارات المهنية لمنظمة فعاليات الأعمال 198 استشارة، وعدد السجلات التجارية الجديدة الصادرة لنشاط المعارض والمؤتمرات خلال الربع الأول 192 سجلا تجارياً، ونفذ مسؤولي البرنامج 45 زيارة ميدانية لتقييم معارض ومؤتمرات وإصدار 7 قرارات للتنبيه وعقوبات حسب السياسات المعتمدة.

وبلغ متوسط عدد الزيارات الشهرية للبوابة الإلكترونية 8806 زيارة، وعدد المنشآت التي سجلت في البوابة خلال الربع الأول 47 منشأة، بينما نشط تسجيل الحسابات الجديدة على البوابة إلى (573) حساباً جديداً.

وارتفعت نسبة المهام والأنشطة مقارنة بالربع الأول من عام2016 بـ 9%، ما يعزز التنمية المستدامة في كافة مناطق المملكة.

وكشف البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في تقرير له، أن البرنامج دعم في الربع الأول لعام 2017م، فعاليات الأعمال لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتنقية والاتصالات.

وتبرز هذه الأنشطة والفعاليات وجه المملكة دولياً كوجهة رئيسية لصناعة الاجتماعات في الشرق الأوسط، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات منح تأشيرات زيارة العارضين والمتحدثين ووصل عدد التأشيرات التي تمت المصادقة عليها خلال الربع الأول إلى 2873 تأشيرة.