عاق يعتدي على والديه بالضرب

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلماً أظهر اعتداء شاب على مُسِن ومُسِنة يُتوقع بأنهما والداه.

وأظهر الفيديو شاباً ورجلاً وامرأة مسنين يقفون بجوار سيارة بأحد الشوارع، وأمسك الشاب بعصا ضرب بها الرجل، وبعدما تمكنا من نزع العصا من يده، قام بضرب المرأة على وجهها، دون أن تتضح ملابسات الفيديو.

وطالب مغرِّدون الجهات المختصّة بالتفاعل والقبض على الشاب المعتدي.