عاق يعتدي على والديه بالضرب

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلماً أظهر اعتداء شاب على مُسِن ومُسِنة يُتوقع بأنهما والداه.
وأظهر الفيديو شاباً ورجلاً وامرأة مسنين يقفون بجوار سيارة بأحد الشوارع، وأمسك الشاب بعصا ضرب بها الرجل، وبعدما تمكنا من نزع العصا من يده، قام بضرب المرأة على وجهها، دون أن تتضح ملابسات الفيديو.
وطالب مغرِّدون الجهات المختصّة بالتفاعل والقبض على الشاب المعتدي.
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبناالله ونعم الوكيل اونسينا قول الله تعالى ( وقضى ربك الا تعبد الااياه وبالوالدينا احسنا اما يبلغن الكبر عندك احداهما اوكلاهما فلاتقل لهما اف ولاتنهرهما وقل لهما قولاً كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمها كما ربياني صغيرا ………)
البعد عن الله سبب رئسي في هذه الامور بل وامور كثيره تحدث من الانسان اذا ابعد عن الله اسأل الله العظيم ان يرزق شبابنا الطاعة لله
والله احزنني هذا المنظر وسلوك هذا الشاب ….إضافة إلى حزني على والديه
إن كانا والديه …لأنه لايصدق هذا التصرف يصدر من شخص عاقل مطلقا
وإنما هذا سلوك يصدر من شخص في عقله خلل…
إنه يحتاج إلى علاج حقيقي لإعادة توازنه وللتخفيف من سلوكه العدواني …..
اللهم أرفع عنه وعافه وصبر والديه إن كانا والديه …
أبو عبدالله الاصلي …