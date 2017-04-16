حريق ينهي حياة شاب في صبيا

توفي شاب يمني (13 عاما)، صباح اليوم، إثر حريق اندلع في منزل أسرته بحي صليل التابعة لمحافظة صبيا.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه ورد بلاغاً عن حريق بمنزل بمحافظة صبيا ولدى وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق بمنزل شعبي بحي صليل حيث تم السيطرة عليه من قبل الفرقة ونتج عن الحادث وفاة شاب يمني الجنسية كان بداخل المنزل وتم إخراجه من قبل الفرقة ونقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر، مبينا أن سبب الحريق يعود إلى التماس كهربائي بمكيف منزلهم، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة.