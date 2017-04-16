رفعت آليات التابعة لوكالة الخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة خلال النصف الأول من العام الجاري 767.253 طناً من المخلفات بجميع أنواعها الصلبة والمنزلية في نطاق بلديات الحرم والعوالي وقباء والعقيق وأحد والعيون والبيداء والعاقول، ومراكز الصويدرة والمليليح والمندسة واليتمة وأبيار الماشي الفريش بالمدينة المنورة.

وأفاد وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالله سليهم، أن الأمانة تولي مشروع النظافة أهمية كبرى كونه أحد المشاريع التي تنعكس خدمتها على أهالي المدينة المنورة وزوارها, بالتعاقد مع الشركات المؤهلة لرفع مخلفات البناء والترميم للإسهام في المحافظة على النظافة العامة في أحياء وطرقات المدينة المنورة.