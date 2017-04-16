ضبط مركب صيد مخالف بساحل جازان

تمكّن مركز أبحاث الثروة السمكية بمنطقة جازان التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة حرس الحدود، من ضبط مركب مخالف لنظام الصيد.

وبينت الوزارة أن المركب رُصد قرب الشاطئ في منطقة غير مصرح بالصيد فيها، يدار من قبل عمالة ليست على كفالة صاحب المركب، مشيرة إلى أنه ضبط بالمركب أسماك متعفنة.

وأكد وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن إجراءات الضبط والمراقبة التي تتم بالتعاون مع حرس الحدود تأتي حرصاً على سلامة البيئة البحرية وسلامة المستهلكين، إضافة إلى ضبط العمل في مجال الصيد وموافقته لأنظمة الإقامة والعمل.