رصد 40 مخالفة على صالونات الحلاقة بحفرالباطن

نظمت بلدية محافظة حفر الباطن حملة تفتيشية اليوم على صالونات الحلاقة بمحافظة حفر الباطن.

وستستمر الحملة لمدة خمسة أيام وتشمل الحملة جانب توعوي وتثقيفي لجميع العاملين بالمحلات.

وأضاف المهندس محمد الحسيني رئيس بلدية محافظة حفر الباطن أن الحملة المنفذة من جانب البلدية تزامناً مع حملة الأمانة إنما تأتي تمشياً مع اهداف وزارة الشؤون البلدية و القروية ،حيث يتم الخروج بشكل دوري في حملات تفتيشية مركزة على صالونات الحلاقة بالمحافظة، وتأكيداً على توافر الاشتراطات الصحية و مستوى النظافة العامة بها و حصول العاملين على شهادات الصحة وتراخيص مزاولة المهنة و اكتمال جميع الاشتراطات الصحية و البيئية بالمحلات ،

وتم رصد أكثر من 40 مخالفة في اليوم الأول للحملة .

وناشدت البلدية بضرورة الابلاغ فوراً و الاتصال على رقم (940 بلاغات) التابع لأمانة المنطقة الشرقية عن أي مخالفة للاشتراطات الصحية العامة .