الأمير متعب بن عبدالله يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب العازمي

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الرياضالشرق أونلاين

أدى الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني صلاة الميت عصر اليوم في جامع الراجحي بالرياض على شهيد الواجب الرقيب مقبل بن هديب العازمي ـــــ رحمه الله ـــــ الذي استشهد في ميدان الشرف أثناء مشاركته ضمن قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل سموه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــــــ حفظه الله ــــــ إلى أسرة الشهيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد برحمته ومغفرته ويتقبله في الشهداء ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وقال: نحن فخورون بالشهيد الذي كان استشهاده دون دينه ووطنه ، وأن الشعب السعودي يعتز ويفتخر بما قدّمه من تضحيات مع كل زملائه في مختلف القطاعات العسكرية ، الذين سجلوا أفضل صور البطولة والشجاعة .

من جهتهم، عبر أبناء وإخوان وذوي الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير متعب بن عبدالله على مشاعره ومواساته لهم، كما تقدموا بالشكر لكل من واساهم في شهيدهم سائلين الله له المغفرة والرحمة ، مؤكدين أن استشهاده في ميدان الشرف والبطولة هو مصدر فخر واعتزاز .

وأدى الصلاة مع وزير الحرس الوطني رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض ورؤساء الهيئات وقادة الوحدات بالحرس الوطني .

الرياض  |  الشرق أونلاين

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