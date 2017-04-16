القبض على شبكة تهريب عبر الحدود السعودية الأردنية

تمكنت قوات حرس الحدود وبالتعاون مع مكافحة المخدرات في الجوف من إحباط تهريب 800 ألف قرص إمفيتامين والقبض على المهربين والمدبر لهذه العملية وقائد الشبكة بالتعاون مع أردنيين، وتم ضبطهم عبر حدود المملكة البرية مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحرى الركن ساهر بن محمد الحربي بأنه وفِي إطار متابعة رجال حرس الحدود لمخططات الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات ، ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية ، فقد تمكنت دوريات حرس الحدود بمنطقة الجوف ، بتوفيق الله ، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة البرية مع المملكة الأردنية الشقيقة ، حيث تم رصد مركبة عند تجاوزها خط الحدود السعودية ، وتم على الفور اعتراضها بالدوريات المتقدمة ومحاصرتها ، والسيطرة على ركابها وعددهم أربعة أشخاص أردنيي الجنسية ، قبل تمكنهم من مقاومة رجال الأمن بسلاحين رشاش ومسدس تم ضبطها بحوزتهم ، كما ضُبط بالسيارة التي كانوا يستقلونها (٨٠٠٠٠٠) ثمانمائة ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون) مخفية داخل إطارات سيارة لتسهيل إيصالها لمستقبليها بدحرجتها عبر حرم الحدود.

وأضاف أن المتابعة العملية الأمنية مع الجهات المختصة بمكافحة المخدرات تم وفق خطه أمنية محكمة القبض على المدبر الرئيس لمحاولة التهريب سعودي، فيما تواصل الجهات الأمنية ملاحقة آخرين ثبتت علاقتهم بالجريمة.

وأكد العقيد ساهر الحربي أن حدود المملكة ستكون بعون الله وتوفيقه عاصية على كل من يسعى لعبورها بطرق غير نظامية وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات وما يمتلكونه من إمكانات آلية وتقنية لرصد وسرعة مباشرة أي محاولات والتعامل معها بما يقتضيه الموق .