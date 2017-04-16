تنظيم داعش يهاجم القوات العراقية بأسلحة كيميائية

ذكر الجيش العراقي الاحد أن تنظيم داعش استخدم أسلحة كيميائية ضد قواته المشاركة في عملية استعادة الموصل ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر تلك القوات.

ويشن التنظيم المتطرف هجمات متكررة باستخدام اسلحة كيميائية، إلا أن عدد الإصابات وتأثير تلك الهجمات على العمليات العسكرية كان محدودا.

وجاء في بيان لقيادة العمليات المشتركة نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك “حاولت عصابات داعش الإرهابية إعاقة تقدم قواتنا من خلال استخدامها قذائف معبأة بمواد كيمياوية سامة لكنها كانت محدودة التأثير”.

وأضاف أن الهجمات التي وقعت السبت لم توقع أية قتلى إلا أنها تسببت في “إصابات محدودة تم إخلاؤها وعلاجها بشكل كامل”.

وأضاف أن تلك الهجمات “لم تؤثر على تقدم” القوات العراقية التي تشارك في عملية واسعة تهدف إلى إستعادة مدينة الموصل من أيدي التنظيم المتطرف، إلا أن البيان لم يحدد ما إذا كانت الهجمات وقعت داخل المدينة أو على مشارفها.