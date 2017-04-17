السومة يدعم منتخب بلاده في «التصفيات الآسيوية»
الموت يُغيِّب «عميدة البشرية» عن 117 عاماً
إسماعيل التركستاني
الفشل في تحقيق رؤية المستشفى!
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الأغنياء يأكلون حتى الهامبرغر ، ويشربون حتى الدايت من المشروبات ، تحت عين وسمع الفقراء الذين لا يسمح لهم بالإقتراب – ولكن لا مانع من شم رآئحة الشواء !
منتظر صاحبي الدكتور المهندس الكامبريدجي – من كامبريدج – لينورنا .. نور الله له وعليه !
حسبنا الله ونعم الوكيل ،، ناس تعد ضلوعها من المجاعه ،، وناس زبالتها طافحه من النّعمه .
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الأغنياء يأكلون حتى الهامبرغر ، ويشربون حتى الدايت من المشروبات ، تحت عين وسمع الفقراء الذين لا يسمح لهم بالإقتراب – ولكن لا مانع من شم رآئحة الشواء !
منتظر صاحبي الدكتور المهندس الكامبريدجي – من كامبريدج – لينورنا .. نور الله له وعليه !
حسبنا الله ونعم الوكيل ،، ناس تعد ضلوعها من المجاعه ،، وناس زبالتها طافحه من النّعمه .