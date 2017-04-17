منيرة الغامدي
الله لايغيّر علينا إلا إلى الأحسن
بدأت الكتابة الصحفية قبل أكثر من عقدين من الزمن، وكتبت في معظم الصحف والمجلات المحلية وأعتقد أن البداية كانت في مجلة اليمامة إن لم تخني الذاكرة. ومنذ ذلك الوقت أكتب وأتوقف وأعود للكتابة لعدة أسباب لعلها تساؤل يعادوني بين الحين والآخر وهو لماذا نكتب؟ ولمن نكتب؟
مصدر التساؤل هو أن المواضيع نفسها مازالت تتكرر وتعيد طرح نفسها عاماً بعد آخر مهما تعدد وتغير الكتاب، ولا أقارن نفسي بكبارهم لكني كتبت في مجالات كتب فيها كثيرون ومازلت أكتب ويكتبون ولا أعلم إن كان مقالي هذا سيجد طريقه للنشر أم لا.
مع المتغيرات الحالية والإعلام المجتمعي الحديث الذي لا يأخد الإذن من أحد في النشر فالإشارات كلها مفتوحة أمامه تداخلت المسارات وتضاربت الآراء لكنها في الأخير «تجي سليمة»، فهي تعبير عن رأي وإبداء وجهة نظر باحترام وتقبل كذلك باحترام، وهنا لا أتحدث عن غوغائية الأسماء المجهولة وصراع الأفكار المقنعة فلا قيمة لرأي ما لم يكن حراً.
كتّاب الرأي بشكل محدد يرغبون في إيصال رأيهم لمسؤول ما، فهل سيقرأ هذا المسؤول، هذا إذا سمحت الصحيفة بالنشر طبعاً. وإذا كان هذا المسؤول راغباً في معرفة رأي الكاتب أياً كان فلماذا لا توجد قناة مباشرة يسمع منها ذلك الرأي؟
المشكلة أن الخطوط الحمراء في الصحف هلامية وغير محددة وباهته، وأتذكر أنني كتبت موضوعاً في العام 2002 تقريباً عن « البويات» ورفض نشر المقال وجاء الرد حينها «الموضوع عليه خطوط حمراء» لكن وبعد أقل من شهر وجدت تقريراً منشوراً وأعتقد أنه في صحيفة عكاظ أيضاً إن لم تخني الذاكرة « وشكلها بدت تخبّط» من هول الذكريات ربما.
أيضاً وأتكلم عن تجربة حتى أتمكن من إثبات وجهة نظري التي ربما يشاركني فيها عديد من الأساتذة الكتّاب -أمثال الأستاذ محمد الرطيان الذي كان مصدر استدعاء مقالي هذا من خلال مقاله الأخير- وتلك التجربة مقال عن الجنادرية وكتبته في العام 2003 ومنع من ذات الصحيفة التي منعت مقال «البويات»، ومن ثم تم نشر المقال في صحيفة الوطن. أحب مهرجان الجنادرية ولكن المقال كان يتحدث عن هوية البائعات التي لم تكن تمت للعرب بصلة فكيف يكون مهرجاناً وطنياً وأسمع فيه «إيس فيه؟».
النقد لأننا نحب أن يكون الوضع أفضل، ولأن هذه وسيلتنا لإيصال الرأي، وحين أقول وسليتنا فأعني كل من لا يمكنهم أن يروا الأمور في غير نصابها ويسكتون! لأن الله خلقهم هكذا حتى لو تحملوا مرة وأخرى فإن «التالتة تجي تابته».
يجب أن تتغير فكرة الخطوط الحمراء في الصحافة المحلية ويسمح بالآراء المنصفة المحترمة والناقدة وتتاح لها المساحة ويتاح الرد للمعترض، لاسيما في ظل توافر مساحات أخرى للطرح تضم الغث والسمين لتكون الصحافة المحلية مصدراً مشرفاً للاستعانة بالآراء البناءة التي يهمها الوطن وتحرص عليه ولا يمكن أن تخفى على العقل الحصيف.
انتهى زمن القول إن كل شيء مثالي والله يتمم علينا والله لايغير علينا، فالآن نحن في مرحلة الله لا يغير علينا إلا إلى الأحسن لأنه دائماً هناك أحسن.
والله من وراء القصد.
جل الكتاب- وأرجوأن أكون مخطئا- يكررون أنفسهم بتكرارمقالاتهم، وقد لايختلف مقال عن مقال إلا بالعنوان واستخدام المفردات المرادفة..ألقِ نظرة على مقالات من يسمون أنفسهم بكتاب الرأي، تجدين أغلبها ( تيتي – تيتي _من محل ما رحتي جيتي)وليت هؤلاء يخجلون من أنفسهم ويتركون القارىء يقول رأيه كقاريء حر بأن يقول وجهة نظره، ولكنهم – يشمرون عن سواعدهم ويضعون أطراف ثيابهم بين أسنانهم وينهالون على من لايطبل لهم بالاحتقار واللوم والسب نثرا وشعرا..بل يصل الأمر ببعضهم أن يخصصون ثلثي مقالاتهم لمدح (حضرة جنابهم) ويجعلون جملة أو جملتين في نهاية مقالاتهم تتناغم مع عناوين مقالاتهم..التغيير يبدأ من المتطوسين الذين لا يقبلون أن يقول القاريء رأيه فيما يكررون من ( تيتي – تيتي _مثلما رحتي جيتي)..قد لاتسلمين من أذية وهجوم هؤلاء لظنهم بأنك قد تقطعين عليهم لقمة عيشهم.. لن يأتي التغيير للأفضل مع مثل هؤلاء.
الكتابة في الصحافة قد تُمارس كمهنة ، وقد تكون مجرد هواية او مشاركة عفوية.
:: الكاتب الحصيف هو مؤهل مهنياً، ومطلع على الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالكتابة في وسائل الإعلام، ولهذا فهو يعرف جيداً تلك الأرضية التى يمارس عمله عليها.
:: كاتب الرأي تقع عليه مسؤلية إجتماعية وهذا صحيح، لكن عليه مسؤلية وطنية بالتقيد بما هو في النظام الذي وضع لضبط الأمور وتحقيق المصلحة العليا للبلد.
:: المشكلة الأساسية هو في عدم القدرة على فهم وإستيعاب الأنظمة أحيانا، أو لأمور مريبة أحيانا أخرى، كذلك تحمس البعض في الكتابة لدرجة يجعله على تماس مباشر مع الخطوط الحمراء.
:: هل معرفة الممنوع في الكتابة صعب على الجميع، أم أن الخطوط بشتى ألوانها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار..!!..
:: واقع الحال يؤكد أن بعض الكتاب والقراء يقعون في المحظورات لعدة أسباب، ومنها ما ذكرته الكاتبةالفاضلة – منيرة – في هذا المقال الجميل..!!..
ليس المهم الكتابة من اجل الكتابة بل التساؤل ماهو صدى مايكتب ومدى التأثير على المتلقي .
ونحسب أن الكاتبة ظلت وستظل اضافة نوعية للمهنة الصحفية لتطرقها لما هو مفيد وايجابي وتطرقها للكثير من الملفات المغلقة .