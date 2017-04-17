قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، إن فريقه قدم كل ما لديه في مباراة الأهلي أمس الأول، التي انتهت بتعادل الفريقين، وأبدى المدرب دياز رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه رغم التعادل سلبياً أمام الأهلي، في الجولة الثالثة والعشرين من دوري جميل للمحترفين، وقال دياز: قدم اللاعبون أداء جيداً أمام الأهلي وكانوا الأكثر خطورة، اللقاء كان جيداً رغم عدم توفيقنا بالنتيجة، ولكن كنا الأفضل من حيث الاستحواذ. وأضاف: الأمر الوحيد الذي وقف عائقاً دون أن نفوز هو الحظ، وليو قدم مباراة جيدة رغم عدم توفيقه في إنهاء الهجمات، كنا أكثر خطورة وأكثر تحكماً في المباراة ولم نكن موفقين في إنهاء الفرص».
وأكد دياز أن «إشراك خربين كان لأجل التعزيز الهجومي ولكن إجمالاً أنا راضٍ تماماً عن أداء الفريق، مسألة إنهاء الفرص عائدة للاعب ونحن نسعى جاهدين لتحسين ذلك دائماً، ليس سهلاً أن تفرض أسلوب لعبك أمام فريق كبير مثل الأهلي».
وفسر دياز سبب تغيير الدوسري بقوله «سالم الدوسري تم تبديله لأنه تعرض لإصابة وقمت بتغييره حفاظاً عليه».
دياز: الزعيم لم يكن في يومه.. وراضٍٍ عن مستوى اللاعبين
قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، إن فريقه قدم كل ما لديه في مباراة الأهلي أمس الأول، التي انتهت بتعادل الفريقين، وأبدى المدرب دياز رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه رغم التعادل سلبياً أمام الأهلي، في الجولة الثالثة والعشرين من دوري جميل للمحترفين، وقال دياز: قدم اللاعبون أداء جيداً أمام الأهلي وكانوا الأكثر خطورة، اللقاء كان جيداً رغم عدم توفيقنا بالنتيجة، ولكن كنا الأفضل من حيث الاستحواذ. وأضاف: الأمر الوحيد الذي وقف عائقاً دون أن نفوز هو الحظ، وليو قدم مباراة جيدة رغم عدم توفيقه في إنهاء الهجمات، كنا أكثر خطورة وأكثر تحكماً في المباراة ولم نكن موفقين في إنهاء الفرص».
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الأيام دُول و ما أشبه اليوم بالبارحة ففي مثل هذه المباراة العام الماضي لم يمنح الأهلي الهلال فرصة الأمل بفرحة تعادل ولم يكتفِ بهدف يتيم بل أعاد الهلال بالثلاثة ..!
ولا أدري كيف ينسى الهلاليون هزايم الرايح جاي وكوشة الأفراح الثلاثية من أمام الهلال العام الماضي !
نعم الهلال خصم عنيد ولكن المبالغة الممجوجة لم تعد تنطلي على المنصفين !