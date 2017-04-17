واصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنوداً بغطاء جوي من قبل طيران التحالف العربي أمس تضييق الخناق على مسلحي الانقلابيين في معسكر خالد بن الوليد من ثلاثة اتجاهات، وبحسب ما ذكر موقع «سبتمبر نت» لقي عشرون مسلحاً من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مصرعهم أمس في معارك معسكر خالد بن الوليد غرب تعز.

وقال مصدر ميداني: إن «معنويات مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مرتفعة خصوصاً مع التقدم الكبير الذي تحققه على الأرض من انتصارات وتحرير مواقع مهمة».

وقال: إن «معسكر خالد بن الوليد أصبح على وشك تحريره خلال الأيام القليلة القادمة وخاصة بعد الضربات الجوية التي أصابت أهدافها داخل المعسكر فأصبح من الصعوبة تحريك أي معدات».

إلى ذلك، صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محاولة تسلل لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على مواقعها غرب مدينة تعز.

وقالت مصادر ميدانية: إن معارك عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني والانقلابيين وسط تبادل لقصف مدفعي مكثف.

من جهة أخرى، دكت مدفعية الجيش الوطني باللواء 26 مشاة في بيحان محافظة شبوة تجمعات وتحركات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في محيط وادي الدقيق.

وقال مصدر ميداني: إن القصف الذي شنته قوات الجيش الوطني على مواقع الميليشيا كان أعقاب إحباط محاولة تسلل للانقلابيين على الاتجاه الشرقي لموقع العابرة بوادي الدقيق.

كما قصفت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مواقع قناصة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في كرش عبر دبابة تابعة للجيش متمركزة في كرش بمحافظة لحج.

وقال مصدر عسكري: إن قذائف الدبابة أجبرت القناصة على مغادرة مواقعهم بسبب دك التحصينات التي كانوا يتمركزون فيها، مرجحاً سقوط قتلى في صفوفهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦١) صفحة (١٠) بتاريخ (١٧-٠٤-٢٠١٧)