سعيد وهاس
خط الاستواء العاطفي
لحكمة وضعها الخالق لكي ينعم الإنسان بإنسانيته أن جعل المزاج «Mood» ذا طابع «تقلبي-حدي» وليس على حال واحدة، فتخيل -رعاك الله- أن مزاجك يعمل «وفقاً لتردد واحد» أو على «خط مستقيم» ستكون حياتك مُملة بلا شك حتى وإن خلت من المُنغصات والمكدرات، من هنا فإن المزاج البشري يرتقي فوق «خط الاستواء العاطفي» ليشعر الإنسان بنعمة الفرح والسرور والغبطة والسعادة والرضا، ثم يرتد المزاج ليبقى على ذاك الخط ما بقي، ومن ثم لا يلبث إلا وأن يهبط تحت الخط بشيء من الضيق والحزن والكدر والتعاسة والألم النفسي، ثم يرتد لما فوق وهكذا دواليك. تعتبر هذه التغيرات المزاجية نعمة من «المُنعم» لكي يُحافظ الإنسان على توازنه النفسي «Psychological Homeostasis» من ناحية، وبقائه متكيفاً مع بيئته الخارجية من ناحية أخرى. تتمثل المشكلة الحقيقية عندما يصعد المزاج فوق «الخط الاستوائي العاطفي» أو ينحدر عنه في غياب المُسببات الداعية للفرح أو الحزن أو عندما تكون هناك مُسببات ودواعٍ للفرح وبالمقابل الحزن في الماضي، وقد زالت تلك الدواعي وولت مُجمل المُسببات، هنا نقول هناك «مُشكلة نفسية» تتطلب الاستشارة من المُختصين.
تتنوع التدخلات العلاجية وفقاً لتقييمات وقياسات نفسية مُحددة وهي التي تُفسر عادة في ضوء «محكات تشخيصية»، وصولاً للتحديد الدقيق التشخيصي والحدي «Severity»، وكذلك معرفة الميكانزمات النفسية «Psychological Mechanisms» التي تقف وراء ذاك الصعود والانخفاض «غير المُبرر» أو التي تُحافظ على الجميع، ومن ثم رسم «خطة» التدخل العلاجي الفاعل وفقاً لتلك الآلية النفسية، هنا نقول نحن سائرون على الطريق الصحيح لصحة نفسية أفضل يستحقها الجميع، ما عدا ذلك فسيكون الاكتئاب مُلازماً ويزداد انتشاره وتفشيه، ليصل للنسب المُخيفة التي تطالعنا بها الإحصاءات الصحية ليل نهار، وما أخشاه أحبتي أن يكون وباءً ذات يوم.
ماذا تخشى أيه الكاتب العزيز وقد أصبح الاكتئاب وباء، تقول الأرقام إن صدقت، أن نسبة الانتشار تجاوزت النصف “50%” وهذه نسبة مخيفة جدا، من كل إثنين هناك واحد مكتئب، في المقابل البرامج الوقائية تكاد تكون صفرا والتدخلات العلاجية لا تخرج عن إجتهادات فردية ما بين طبيب لا يحكم ألية وصف الدواء وأخصائيا نفسيا لا يحسّن العلاج النفسي وعابثا يلعب في الناس بخزعبلات البرمجة العصبية وتطوير الذات وراق يتلو القرأن العظيم بالمايك ويبث ريقه العلاجي في صهريج ماء، اليس الجميع كاتبنا القدير وجه أخر للكأبة لتكتمل الحلقة وتكون نسبة الانتشار 100%، هنا نقول وداعا للحياة….