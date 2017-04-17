مصرع وافد بعد سقوطه من الدور الخامس

كشف الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الوافد الذي سقط في الجبيل كان بسبب الرياح الشديدة التي شهدتها المحافظة صباح أمس، مضيفاً أنه سقط عرضياً ولم يلقِ بنفسه بقصد الانتحار.

وقال إن شرطة الجبيل تبلغت من مركز العمليات الأمنية في المحافظة صباح أمس، عن سقوط وافد أجنبي من الدور الخامس في إحدى العمائر السكنية قيد الإنشاء بمحافظة الجبيل، وتوفي في الحال جراء تعرضه لعدة إصابات نتيجة السقوط.

وذكر العقيد الرقيطي أن المختصين في الشرطة باشروا الإجراءات اللازمة في الحادثة، حيث تشير المعلومات الأولية إلى سقوط الوافد عرضياً نتيجة الرياح الشديدة أثناء تأديته عمله في المبنى قيد الإنشاء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦١) صفحة (٧) بتاريخ (١٧-٠٤-٢٠١٧)