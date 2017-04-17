سوء النظافة يُغلق 5 محلات في العطيف

أسفرت الجولات الرقابية التي نفذتها بلدية العطيف الفرعية شمال الطائف، على محلات ونقاط بيع المواد الغذائية والمطابخ، والمطاعم، والمخابز، على طريق الطائف ـ الرياض، عن إغلاق خمسة محلات مخالفة.

وبين الناطق الإعلامي لأمانة محافظة الطائف إسماعيل إبراهيم، أن مراقبي بلدية العطيف ضبطوا عدداً من المخالفات المتعلقة بالنظافة والاشتراطات الصحية، منها وجود مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك جود عمال تظهر عليهم أعراض مرضية جروح وبثور وسوء النظافة العامة، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، إضافة إلى عدد من المخالفات. وأضاف أن المراقبين قاموا بمصادرة وإتلاف المواد المضبوطة، مؤكداً استمرار الحملة على المطاعم والمطابخ لحين تصحيح أوضاع المحلات المخالفة، وتقديم خدمات متميزة للأهالي والزوار، مبيناً أنه تم تطبيق غرامات وجزاءات رادعة على المستهترين بصحة المستهلك، ومنع أي تجاوزات من شأنها التأثير على صحة المستهلك.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦١) صفحة (٧) بتاريخ (١٧-٠٤-٢٠١٧)