40 مخالفة على صالونات الحلاقة في حفر الباطن

أسفرت الحملة التفتيشية التي نظمتها بلدية حفر الباطن، أمس، على صالونات الحلاقة في المحافظة، عن رصد أكثر من 40 مخالفة.

وقال رئيس بلدية حفر الباطن المهندس محمد الحسيني، إن الحملة تأتي تمشياً مع توجيهات أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بوكالة الخدمات والإدارة العامة لصحة البيئة في الأمانة، وتستمر لمدة خمسة أيام، وتشمل جانباً توعوياً وتثقيفياً لجميع العاملين في المحلات، مضيفاً أن الحملات التفتيشية على صالونات الحلاقة في المحافظة، تأتي للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية ومستوى النظافة العامة بها، وحصول العاملين على شهادات الصحة وتراخيص مزاولة المهنة واكتمال جميع الاشتراطات الصحية والبيئية في المحلات.

وناشدت البلدية المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ فوراً على رقم البلاغات التابع لأمانة المنطقة الشرقية (940) عند اكتشاف أي مخالفة لاشتراطات الصحة العامة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦١) صفحة (٦) بتاريخ (١٧-٠٤-٢٠١٧)