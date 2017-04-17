«إثنينية الحوار» تُعزز ثقافة التطوع

الرياض ـ الشرق

تنطلق في مقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالرياض، اليوم، الفعالية الشبابية المفتوحة «إثنينية الحوار»، تحت عنوان «التطوع وأهمية نشر ثقافته». وتُعد الإثنينية إحدى المبادرات الشبابية التي يتبناها المركز كمشروع شبابي أسبوعي مستدام، لتعزيز ثقافة الحوار وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش المجتمعي، التي تُثري النسيج الاجتماعي المتنوع انطلاقاً من ثوابت الشباب السعودي الدينية والوطنية. وأكد مدير إدارة برامج الشباب بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مشاري المرمش، أن إثنينية الحوار هي عبارة عن منصة أسبوعية خصبة تفتح باباً لحوارات الشباب وإبراز قدراتهم، بما يحقق المصلحة الوطنية العامة، حيث تهدف إلى تعزيز قيم التطوع والتعاون وثقافة الحوار المستند إلى الثوابت الدينية والوطنية، مبيناً أن دور إثنينية الحوار يأتي عبر المساهمة بتوفير البيئة الحاضنة والملائمة لإشاعة ثقافة الحوار والتنوّع داخل المجتمع السعودي، حيث يتم في جلساتها الودّية التطرق إلى موضوعات مختلفة، تتناول كل أسبوع موضوعاً رئيساً يخص الشباب. ووجه مركز الحوار الوطني، ممثلاً بإدارة برامج الشباب دعوة مفتوحة للشباب والمهتمين للحضور والمشاركة في إثنينية الحوار بدءًا من السابعة مساءً في مقر مركز الحوار الوطني بالرياض، حيث تمتد جلسة الحوار الشبابي في الإثنينة حتى التاسعة مساءً. وأوضحت أنه يمكن متابعة حساب إدارة البرامج الشبابية على تويتر: kacnd_youth، للاطلاع على إثنينية الحوار وعناوينها المقبلة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦١) صفحة (٥) بتاريخ (١٧-٠٤-٢٠١٧)