الشمري يُعزي أسرتي الرقيب وآل مشهور

أدى وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد الشمري، مع جموع المصلين بعد صلاة ظهر، أمس، صلاة الجنازة على الشيخ صالح بن أحمد الرقيب، والد وكيل جامعة الباحة للدراسات العليا الدكتور سعيد بن صالح الرقيب.

ونقل وكيل الإمارة تعازي ومواساة أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود، لذوي الفقيد، وقال «نعزيكم في وفاة الفقيد ـ رحمه الله ـ، ونسأل الله له المغفرة والرحمة، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نقل الدكتور الشمري تعازي ومواساة أمير منطقة حائل إلى أسرة آل مشهور في وفاة المعلم بابتدائية رغدان، أحمد بن سعيد مشهور، الذى وافاه الأجل إثر نوبه قلبية مفاجئة ـ رحمه الله ـ.

وقال وكيل الإمارة «نعزيكم في وفاة الابن أحمد، ونسأل الله تعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، والحمد لله على قضائه وقدره».

من جانبهما، أعرب وكيل جامعة الباحة الدكتور سعيد الرقيب، ووالد أحمد «سعيد مشهور»، عن بالغ شكرهما وامتنانهما على هذه التعزية التي كان لها أبلغ الأثر في تخفيف المصاب، سائلين الله أن يرحم المتوفين، وأن يجزل لأمير منطقة الباحة ووكيل الإمارة الأجر والمثوبة.

رافق وكيل الإمارة، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في إمارة المنطقة خضر الغامدي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦١) صفحة (٥) بتاريخ (١٧-٠٤-٢٠١٧)