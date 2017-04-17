870 متطوعاً في جمعية سيهات

وصل عدد المتطوعين الذين التحقوا بمركز سيهات للعمل التطوعي الذي تشرف عليه جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية نحو 870 متطوعاً.

وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية عبدالرؤوف المطرود أن الجمعية وجدت تفاعلاً كبيراً من قبل زائري المركز التطوعي في مهرجان الوفاء، مبيناً أن التحاق هذا العدد من المتطوعين خلال فترة وجيزة ينم عن رغبة حقيقية في العطاء، مستبشراً بوعي المجتمع ورغبته في التغيير والتنمية، مضيفاً أن تعدد فئات المتطوعين ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية مؤشر على تحقيق ذلك.

وأضاف أن عدد بطاقات متطوع التي أصدرها المركز بلغت نحو 100 بطاقة، فيما تعتزم إدارة المركز تسليم البطاقات بالتواصل مع بقية الملتحقين، مبيناً أن القائمين على مركز العمل التطوعي لا يزالون يستقبلون الراغبين في الالتحاق حتى نهاية رجب الجاري، إلى جانب إمكانية التسجيل عبر موقع جمعية سيهات الإلكتروني لتعبئة الاستمارة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦١) صفحة (٤) بتاريخ (١٧-٠٤-٢٠١٧)