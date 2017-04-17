جامعة الإمام تحتفي بتخريج الدفعة الـ 61.. الأحد

الرياض ـ الشرق

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر في مبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية، الأحد المقبل، حفل تخريج الدفعة الـ61 من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمتوقع تخرجهم في مختلف المراحل بالجامعة للعام الجامعي 1437 – 1438هـ. وأوضح مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل، أن المناسبة تأتي تتويجاً لجهود ولاة الأمر، الذين لم يألوا جهداً في رعاية هذا النشء المبارك من أبناء البلاد فجادوا لهم بالدعم المتواصل في سبيل الرقي بشباب الوطن، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم في حياتهم، وخاصة الحياة الأكاديمية والتعليمية والبحثية. وأكد أن رعاية أمير منطقة الرياض لحفل تخريج طلاب الجامعة تأتي تأكيداً على النهج السليم الذي اختطه ولاة أمر هذه البلاد في لقاء الراعي برعيته ومواطنيه ومشاركتهم أفراحهم والاستماع إليهم وتلمُّسِ احتياجاتهم، وتعزيز وشائجِ اللُّحمةِ والترابطِ بين أبناء الأمة. وشدد أبا الخيل على أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة في المجتمع من خلال إعداد وتأهيل شريحة من شباب الوطن المؤهل في جميع تخصصات الجامعة الشرعية والعلمية، التي جمعت ما بين الأصالة والمعاصرة، حتى باتت مضرب المثل في التميز والجودة في مخرجاتها بما يتناسب وحاجات سوق العمل، ليشارك خريجوها في صُنع لبنات قوية تكون أساساً وداعماً في جسد هذا الوطن المعطاء. وبارك مدير الجامعة للخريجين تخرجهم، وما أنجزوه في جامعتهم العريقة التي سخرت لهم كل ما لديها من إمكانات وفرتها الدولة، فجاءت صرحاً متكاملاً معطاءً يُمِدُّ العقول النيرة بمختلف العلوم الشرعية والتطبيقية والإنسانية، وذلك ليكونوا عوناً لمن سبقهم من رجال هذه البلاد في ضمان استمرار عملية البناء والتطور والتطوير في جميع أوجه الحياة وتقدم المجتمعات، لتكون بلادنا في مصاف الدول المتقدمة المنتجة وتعتمد بعد الله على سواعد أبنائها في شتى مناحي العلم والمعرفة التي هي اليوم معيار تقدم الأمم وتحضرها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦١) صفحة (٦) بتاريخ (١٧-٠٤-٢٠١٧)