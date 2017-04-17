معرض لحماية 550 طالباً من «الفكر الضال»

افتتح مدير مكتب التعليم في شرق الدمام محمد الزهراني في ثانوية الخليج بالدمام صباح أمس، معرض «أحمي نفسي.. ليحيا وطني»، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء وسط الدمام، بحضور عضو اللجنة سعود مسودي، وعدد من مشرفي المكتب.

وقال قائد ثانوية الخليج بالدمام عبدالرحمن الزهراني إن المعرض يأتي ضمن الشراكات المجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية في وسط الدمام ويستهدف 550 طالباً. وأضاف أن فكرة المعرض تستهدف طلاب المدرسة بهدف المحافظة على المكتسبات وتعزيز القيم لديهم، وكذلك التركيز على بناء شخصية الطالب وإكسابه الاتجاهات والمعارف والمهارات اللازمة، ليصبح قادراً على البناء والعطاء، والمشاركة الفعلية في نهضة المملكة العربية السعودية.

من جهته، أكد مشرف الفعالية المرشد الطلابي في ثانوية الخليج حامد العمري أهمية التوعية بأهمية الأمن الفكري ومحاربة الفكر الضال.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦١) صفحة (٤) بتاريخ (١٧-٠٤-٢٠١٧)