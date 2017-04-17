جامعة الملك فيصل تُطور قدرات أعضاء هيئة التدريس

اختتمت عمادة التطوير وضمان الجودة بجامعة الملك فيصل بالأحساء برنامجاً تدريبياً بعنوان «أنماط الطلاب وطرق التعامل معها»، قدمه الدكتور أحمد السيد، بمشاركة 13 عضواً من أعضاء هيئة التدريس.

وبين عميد التطوير وضمان الجودة الدكتور إبراهيم البوخديم أن البرنامج يسعى إلى مساعدة عضو هيئة التدريس في التعرف على أنماط الطلاب الذين يتعامل معهم وأهم المظاهر المميزة لكل نمط على حدة، بما يساعد في فهمه لشخصية طلابه وفقاً لأنماطهم الخاصة بهم، ومن ثم التعامل معهم وفق أنماطهم المختلفة وحل مشكلاتهم الأكاديمية والشخصية عندما يستدعى الأمر وذلك في حدود الدور الأكاديمي والمهني لعضو هيئة التدريس؛ بما يسهم في ضبط قاعة التدريس وسهولة السيطرة عليهم، مما يسهم أيضاً في استفادة الطلاب من المادة الدراسية ووقت المحاضرة سواء كانت نظرية أو عملية بأقصى درجة ممكنة.من جهة أخرى، اختتمت عمادة التطوير وضمان الجودة بأقسام الطالبات بجامعة الملك فيصل برنامجاً تدريبياً لأعضاء هيئة التدريس بعنوان «التعلم المبني على المشاريع» قدمته الدكتورة شرين رفاعي. ويتضمن البرنامج التعريف بالتعلم القائم على المشاريع العملية كنموذج تعليمي مميز، حيث يعتمد بشكل كبير على نظريات التعلم الحديثة وتفعيلها.ويهدف البرنامج إلى تـعريـف الـمـتدربات بإستراتيجية التعـلـم الـقـائم على المـشاريع العملية، وتنمية وصقل مهارات المتدربات الخاصة بعمليات التفكير وتنظيمه وإدارته وتعزيز القدرة على التفكير الإبداعي وحل المشكلات واتخاذ القرارات بما يحقق أهدافهم التعليمية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦١) صفحة (٧) بتاريخ (١٧-٠٤-٢٠١٧)