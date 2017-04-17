مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية على مديريات تعز

مواد غذائية وزعها المركز في تعز

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تعزواس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس سلالاً غذائية على عدد من مديريات محافظة تعز جنوب اليمن. وجرى توزيع 100 سلة غذائية في المدينة السكنية بمديرية المظفر ، و130 سلة غذائية في شارع الثلاثين، و65 سلة غذائية في مديرية صالة. ويأتي هذا التوزيع امتداداً للمشاريع التي يقدمها المركز لجميع محافظات اليمن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦١) صفحة (٢) بتاريخ (١٧-٠٤-٢٠١٧)
تعز  |  واس
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