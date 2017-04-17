800 ألف قرص كبتاجون مخبأة في إطارات سيارة

تمكنت دوريات حرس الحدود في منطقة الجوف من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين «كبتاجون» عبر حدود المملكة البرية مع المملكة الأردنية، وذلك فِي إطار متابعة رجال حرس الحدود لمخططات الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات، ومحاولات عناصرها تهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحرى الركن ساهر الحربي، أن رجال حرس الحدود قاموا برصد مركبة عند تجاوزها خط الحدود السعودية، وتم على الفور اعتراضها بالدوريات المتقدمة ومحاصرتها، والسيطرة على ركابها وعددهم أربعة أشخاص من الجنسية الأردنية، قبل تمكنهم من مقاومة رجال الأمن بسلاحين رشاش ومسدس تم ضبطهما بحوزتهم، كما ضُبط في السيارة التي كانوا يستقلونها 800 ألف قرص إمفيتامين «كبتاجون» مخفية داخل إطارات سيارة لتسهيل إيصالها إلى مستقبليها بدحرجتها عبر حرم الحدود، وأضاف «بمتابعة العملية الأمنية مع الجهات المختصة بمكافحة المخدرات، تم وفق خطة أمنية محكمة القبض على المدبر الرئيس لمحاولة التهريب (سعودي الجنسية)، فيما تواصل الجهات الأمنية ملاحقة آخرين ثبت علاقتهم بالجريمة.

وأكد العقيد الحربي أن حدود المملكة ستكون عاصية على كل من يسعى لعبورها بطرق غير نظامية، وذلك لما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات وما يمتلكونه من إمكانات آلية وتقنية لرصد وسرعة مباشرة أي محاولات والتعامل معها بما يقتضيه الموقف.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦١) صفحة (٧) بتاريخ (١٧-٠٤-٢٠١٧)