الملك يستقبل رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة أمس، رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية فلينتينا ماتفييكو.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات القائمة بين المملكة وروسيا، وآفاق التعاون الثنائي.

حضر الاستقبال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وسفير روسيا الاتحادية المعين لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦١) صفحة (٢) بتاريخ (١٧-٠٤-٢٠١٧)