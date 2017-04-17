أبها ـ الشرق

يرعى أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد في بحيرة السد بأبها، مساء غدٍ، حفل إطلاق فعاليات أبها عاصمة للسياحة العربية 2017، بحضور الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني، الرئيس الفخري لمنظمة السياحة العربية، الأمير سلطان بن سلمان، وعدد من الأمراء ووزراء السياحة وسفراء الدول العربية، ورئيس منظمة السياحة العربية الدكتور بندر الفهيد، ونخبة من رجال الفكر والثقافة على المستوى العربي.

ويفتتح الأمير فيصل بن خالد، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المعرض المصاحب الذي يضم أكثر من 32 جناحاً يُشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية في المنطقة، تستعرض من خلاله أبرز الجهود التي تقدمها لخدمة زوار المنطقة ومرتاديها، وكذلك التعريف ببرامجها ومشاركاتها في الاحتفال بتتويج مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية 2017، كما يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين هيئة السياحة والتراث الوطني، وجامعة بيشة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتكريم عدد من أصحاب المتاحف الخاصة البارزة في المنطقة.

كما يطَّلعان على أبرز المعروضات التي يشارك بها عدد من الحرفيين والحرفيات من أبناء المنطقة، ثم يُشرِّفان الحفل المعد بهذه المناسبة.

من جهته، أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة عسير، أمين عام اللجنة العليا لفعاليات وبرامج أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 المهندس محمد العمرة أن الحفل سيتضمن عرضاً لفيلمٍ وثائقي عن مدينة أبها بعنوان «أهلاً في أبها»، يتناول تاريخ المدينة ومسيرتها في التنمية السياحية خلال السنوات الماضية، يليه أوبريت فني بعنوان «جبين الصبح يا أبها»، يحكي تاريخ المنطقة وطبيعتها السياحية الساحرة يشارك في تقديمه عدداً من الفرق الشعبية بالمنطقة، مبيناً أنه روعي في تقديم الحفل استخدام أحدث التقنيات لتقديم العروض الخارجية المباشرة، عبر الصوت والضوء والألعاب النارية على البحيرة.

ورحب بحضور الأهالي من جميع أنحاء المملكة، مؤكداً أنه تم تخصيص أماكن للعائلات وأخرى للعزاب.

إلى ذلك، أكد مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي وجود خطة أمنية لإنجاح حفل إطلاق فعاليات أبها عاصمة السياحة العربية 2017، وكذلك المعارض المصاحبة للفعالية والفعاليات الأخرى كمهرجان التسوق ومعرض القوات المسلحة وحكايا مسك، من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة بين مختلف الجهات الأمنية في المنطقة. إلى ذلك، تفقد أمير منطقة عسير، أمس، موقع إقامة الاحتفال بتتويج مدينة أبها بلقب عاصمة السياحة العربية 2017م والإعلان عن انطلاق الفعاليات المصاحبة، والمقرر إقامتها على بحيرة السد وسط مدينة أبها، غداً، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية واللجان المنظمة.

واستمع خلال الجولة إلى شرح مفصل عن التجهيزات التي تم إنجازها على المسرح المفتوح والمخصص لتقديم العروض، والتجهيزات الخاصة بالألعاب النارية، وكذلك الخطط الأمنية والتنظيمية خلال إقامة الحفل، كما شاهد عدداً من البروفات الأولية المصاحبة لإقامة الحفل.

من جهة أخرى، يرعى أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، الأربعاء المقبل، حفل تخريج الدفعة الـ19 من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد.

من جانبه، بين عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني، أن عدد الخريجين والخريجات هذا العام تجاوز تسعة آلاف طالب وطالبة، منهم 7751 في درجة البكالوريوس، و809 في درجة الدبلوم، و470 خريجاً في الدراسات العليا.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦١) صفحة (٥) بتاريخ (١٧-٠٤-٢٠١٧)