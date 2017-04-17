أغلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الجامعة الفرعية، مستودع بهارات في جنوب جدة، وذلك لمخالفته اشتراطات الصحة العامة. وأوضح مساعد الأمين للبلديات الفرعية المهندس ناصر المتعب، أن إدارة الأسواق في بلدية الجامعة الفرعية توصلت للموقع وتبين أنه المستودع نفسه الذي سبق أن تم تغريمه وإغلاقه قبل نحو شهرين لمخالفات مشابهة ضمن جهود البلديات الفرعية لمراقبة محلات الصحة العامة، وأضاف «بعد معاينة الموقع من قبل المراقبين تم رصد عديد من المخالفات الصحية وأبرزها «وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، وسوء تداول وحفظ الأغذية، وعدم نظافة الموقع، وعدم تشغيل مصائد الحشرات». وذكر أنه تم تغريم المستودع وإغلاقه وفق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وذلك ضمن جهود الأمانة والبلدية الفرعية لمراقبة محلات الصحة العامة، مشيراً إلى أنه تم تعميد المراقبين الصحيين بالوقوف على الموقع للتأكد من كافة الاشتراطات الصحية.
أمانة جدة تغلق مستودع بهارات للمرة الثانية
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦١) صفحة (٧) بتاريخ (١٧-٠٤-٢٠١٧)
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