خادم الحرمين الشريفين يتسلم أوراق اعتماد 21 سفيراً لدولهم في المملكة

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة أمس، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الإسلامية والعربية والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلم – أيده الله – أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية مقدونيا (غير مقيم) عبدالقادر ميميدي، وسفير جمهورية القمر المتحدة الحبيب عباس عبدالله، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ديتر فالتر هالر، وسفير جمهورية أفغانستان الإسلامية سيد جلال سيد كريم، وسفير جمهورية السودان عبدالباسط بدوي السنوسي، وسفير جمهورية جنوب السودان محمد حسن بخيت، وسفير مملكة هولندا ثيودوروس يوست رينتشيس، وسفير مملكة السويد يان كنوتسون، وسفير جمهورية فرنسا فرانسوا جوييت، وسفير جمهورية تشاد عثمان مطر بريمه، وسفير جمهورية كوبا أورلاندو ريكيهو، وسفير جمهورية ليتوانيا (غير مقيم) أرفيداس داونور أفيتشوس، وسفير مندوبية الاتحاد الأوروبي ميكيل تشيرفوني، وسفير الجمهورية اليمنية شائع محسن محمد الزنداني، وسفير جمهورية غينيا الاستوائية بنيكنو ماتوتي تانج، وسفير جمهورية البارجواي (غير مقيم) أنخيل رامون سيبيلس، وسفير الولايات المتحدة المكسيكية خوان ألفريدو ميراندا أورتيس، وسفير جمهورية جنوب إفريقيا سعد كاشاليا، وسفير جمهورية روسيا الاتحادية سيرجي كوزلوف، وسفير مملكة إسبانيا ألفارو ألانزو قواتيريز، وسفير جمهورية ملاوي (غير مقيم) ويلفريد علي.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم – أيده الله – نقل تحياته لأصحاب الجلالة والفخامة قادة دولهم، متمنياً للسفراء التوفيق في مهامهم لتعزيز وتوطيد العلاقات بين المملكة ودولهم.

من جهتهم نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن شكرهم للملك المفدى على استقباله لهم وعلى ما وجدوه من حفاوة وكرم ضيافة.

وأكدوا حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة، والرقي بها في مختلف المجالات.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

1024490.jpg سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ديتر فالتر هالر 1024488.jpg سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية سيد جلال سيد كريم 1024481.jpg سفير جمهورية مقدونيا (غير مقيم) عبدالقادر ميميدي 1024482.jpg سفير جمهورية القمر المتحدة الحبيب عباس عبدالله 1024479.jpg عدد من الوزاء خلال الاستقبال 1024474.jpg سفير جمهورية السودان عبدالباسط بدوي السنوسي 1024472.jpg سفير مملكة هولندا ثيودوروس يوست رينتشيس 1024473.jpg سفير جمهورية جنوب السودان محمد حسن بخيت 1024460.jpg سفير جمهورية غينيا الاستوائية بنيكنو ماتوتي تانج 1024461.jpg خادم الحرمين لدى تسلمه أوراق السفراء المعتمدين 1024463.jpg سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي ميكيل تشيرفوني 1024465.jpg سفير جمهورية ليتوانيا (غير مقيم) أرفيداس داونور أفيتشوس 1024466.jpg سفير جمهورية كوبا أورلاندو ريكيهو 1024467.jpg سفير جمهورية فرنسا فرانسوا جوييت 1024470.jpg سفير جمهورية ملاوي (غير مقيم) ويلفريد علي 1024468.jpg سفير جمهورية تشاد عثمان مطر بريمه 1024471.jpg سفير مملكة السويد يان كنوتسون 1024459.jpg سفير الجمهورية اليمنية شائع محسن محمد الزنداني 1024458.jpg سفير مملكة إسبانيا ألفارو ألانزو قواتيريز 1024457.jpg سفير جمهورية جنوب إفريقيا سعد كاشاليا 1024455.jpg سفير جمهورية البارجواي (غير مقيم) أنخيل رامون سيبيلس 1024454.jpg سفير الولايات المتحدة المكسيكية خوان ألفريدو ميراندا أورتيس 1024453.jpg سفير جمهورية روسيا الاتحادية سيرجي كوزلوف يسلم أوراق اعتماده للملك سلمان

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦١) صفحة (٣) بتاريخ (١٧-٠٤-٢٠١٧)