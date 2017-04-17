100 شركة ومؤسسة تعرض وظائفها على خريجي جامعة عبدالرحمن بن فيصل

1024423.jpg الأمير سعود بن نايف يقص شريط افتتاح الملتقى (الشرق) 1024425.jpg .. ويتسلم درعاً تذكارية من الربيش 1024424.jpg .. ويُحيي الحضور 1024427.jpg .. ويتوسط مدير الجامعة وعدداً من طلابها

افتتح أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مركز معارض الظهران الدولية بالخبر صباح أمس، ملتقى المهنة 2017م، في نسخته الرابعة، الذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، ووكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي، وعدد من المسؤولين.

وفور وصوله قص شريط المعرض إيذاناً بافتتاح الملتقى، ثم كرم الجهات الراعية والداعمة للملتقى، كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة من مدير الجامعة، ثم تجول على المعرض الذي يشارك فيه 100 شركة ومؤسسة على مستوى المملكة تعرض وظائف في عدد من المجالات الوظيفية منها الصحية، والهندسية، والمحاسبية، والتوظيفية، والتدريبية، والبتروكيماويات، والتعليم، وإدارة أعمال، كما استمع إلى شرح مفصل عن أبرز الخدمات والوظائف والمجالات العملية للجهات المشاركة.

من جهته، ذكر مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش أن الهدف الأساسي من الملتقى هو جمع أكبر عدد ممكن من الجهات الموظفة والمستقطبة تحت سقف واحد، وتعريف سوق العمل بما تحتويه الجامعة من تخصصات وكليات على مختلف المجالات.

وأضاف أنه نظم هذا العام على هامش المعرض 38 ورشة عمل تدريبية للطلاب والطالبات، مبيناً أن عدد الجهات الموظفة بلغت 100 جهة، فيما يستمر الملتقى لمدة أسبوع كامل.

وأشار الربيش إلى أن دور الجامعة هو عرض الفرص الوظيفية للطلاب والطالبات وتنافسهم بحسب معدلاتهم، وكذلك بحسب نتائج المقابلات الشخصية التي يجرونها مع الجهات الموظفة، مؤكداً أن التخصصات المتوفرة في الجامعة تلبي احتياجات سوق العمل، حيث إن لديها أربعة أنواع من حقول المعرفة مثل العلوم الصحية وتضم منظومة الكليات الصحية والتقنية والهندسية، لافتاً إلى أنه سيكون هناك إعادة هيكلة لبعض الكليات القائمة بما يتوافق مع سوق العمل وإعادة تنظيم لها، ولكن لن يكون هناك إضافة كليات جديدة.

في السياق، ذكر مدير عام العلاقات العامة والإعلام المهندس طفيل اليوسف أن ملتقى المهنة يعمل على إيجاد حلقة وصل بين قطاع العمل والخريج وتوعية الطلاب والطالبات بالمستقبل الوظيفي وتعريفهم بالأساليب الفاعلة في البحث عن فرص العمل.

من جهة أخرى، يرعى أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، في مقر إمارة المنطقة بالدمام مساء اليوم، حفل تدشين «ملتقى الأمن الفكري» الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية تحت شعار «حصانة.. شكراً رجل الأمن».

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار إسهام الرئاسة في تعزيز الأمن الفكري بين جميع فئات المجتمع ووقايته وتعزيز المسؤولية الفردية في المحافظة على أمن الوطن، والمشاركة في ترسيخ الفكر الوسطي، كما يتضمن عدة فعاليات منها الحافلة التوجيهية ودورات تدريبية وجلسات حوارية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦١) صفحة (٤) بتاريخ (١٧-٠٤-٢٠١٧)