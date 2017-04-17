معلم يبتكر صندوقاً ذكياً لحفظ الأطعمة والمخلفات

ابتكر معلم التربية الإسلامية في مدرسة متوسطة إشبيلية بحائل سعود حمد المرمش، صندوقاً ذكياً لحفظ الأطعمة والأوراق والمخلفات الأخرى كل على حدة. وقال المعلم إن الهدف من ابتكار الصندوق هو الفرز بين الأطعمة والنعمة وبقايا الطعام والمخلفات الأخرى، مضيفاً أنه تم تصميم الصندوق من قسمين أحدهما خاص ببقايا الطعام والنعمة، والآخر للأوراق والمخلفات الأخرى، ووضعه في الشارع القريب من المدرسة.

وأوضح أن من أهم مزايا الصندوق جاذبيته للطلاب والمارة، بحيث يساعدهم في عدم رمي الأطعمة أو المخلفات في الأرض، وذلك بهدف المحافظة على نظافة المؤسسة التعليمية «المدرسة» بشكل أفضل، إضافة إلى الشارع والحي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦١) صفحة (٥) بتاريخ (١٧-٠٤-٢٠١٧)