استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد الى المدينة المنورة.

ولاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق تبوك ،الحدود الشمالية ،الجوف ، حائل ، القصيم ، المدينة المنورة ،مرتفعات مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، وجازان.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بوجه عام بسرعة 15 – 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .